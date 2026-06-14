Nyck de Vries na historische Le Mans-zege: "Ik dacht dat we kansloos waren"

"Le Mans kiest jou", vat Nyck de Vries de 24 uur van Le Mans samen tegenover onder meer Motorsport.com. Het was lang een felle strijd tussen BMW, Cadillac en Toyota, maar uiteindelijk trok de #7 Toyota aan het langste eind op het Circuit de la Sarthe en veroverde het de zege om zo na drie jaar een einde te maken aan de Ferrari-hegemonie.

"Er waren veel momenten tijdens de race waarop we dachten dat het niet voor ons zou zijn", voegt De Vries toe, die benadrukt dat hij het grootste deel van de race juist dacht dat de zege te ver weg was. "Deze race is meedogenloos en stopt nooit. Dat hebben we opnieuw bewezen."

Voor De Vries betekende de overwinning veel meer dan alleen een resultaat op papier. Zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway hadden Le Mans al eerder gewonnen, terwijl hij zelf nog op zijn eerste eindzege wachtte. Dat zorgde volgens de Nederlander voor extra druk.

"Dat speelde zeker mee, maar het was ook mijn persoonlijke druk", erkent hij. "Ik stel hoge eisen aan mezelf en er zijn veel dingen die ik wil bereiken. Deze stond heel hoog op mijn lijst. Ik wist dat we een kans hadden, al dacht ik tijdens de race meerdere keren dat we niet meer meededen om de overwinning. Maar je blijft altijd vechten."

Spanning loopt hoog op

Het besef dat de overwinning mogelijk was, kwam pas laat. De Vries vertelt dat hij het pas echt begon te voelen nadat hij voor de laatste keer uit de auto stapte en Kobayashi instapte voor zijn laatste dubbelstint. "Ik wist dat we aan de leiding lagen, maar ik vroeg het nog even: 'Leiden we?' Toen ze ja zeiden, begon de stress. Vanaf dat moment vocht ik vooral met mezelf. Ik stond mezelf niet toe om al te denken aan wat er kon gebeuren."

Die spanning liep in het laatste deel van de race flink op. De Vries keek het slot zelfs niet meer live mee. "Tijdens de laatste stint van Kamui, die bijna twee uur duurde, heb ik de race niet gekeken. Ik ging naar mijn kamer en deed eigenlijk niets. Ik bleef maar mijn kleding opvouwen om de tijd te doden", legt de Toyota-coureur uit. "Ik wilde het niet zien, want ik wist dat ze mij berichten zouden sturen met updates. Het was extreem stressvol."

Foto door: JEP

Om de tijd te doden en zijn gedachten te verzetten, zocht De Vries dus afleiding in de kleine dingen. "Ik was kleding aan het opvouwen en van alles aan het opruimen. We hebben hier onze eigen rijderskamers, wat best uniek is. Echt slapen deed ik niet. Ik heb vooral wat dutjes gedaan, liggend met mijn ogen dicht, starend naar het plafond. Ik wilde gewoon iets doen waardoor ik niet naar de race hoefde te kijken, want dat was te zwaar."

Geen kans

Volgens De Vries maakte juist die lange aanloop de zege zo bijzonder. "Le Mans heeft alles wat het speciaal maakt: de geschiedenis, de erkenning, het privilege. Maar ook de hele reis ernaartoe. Je bent hier tien dagen en alles is net anders dan bij andere races. Als team beginnen we al in januari met de voorbereiding. We doen endurance-tests, rijden door de nacht en eigenlijk staat elke WEC-race vóór Le Mans in het teken van deze ene race."

Dat Toyota ondanks een moeilijke race alsnog won, paste volgens De Vries bij het karakter van de Franse langeafstandsklassieker. De #7 Toyota kampte onderweg met meerdere uitdagingen, waaronder een lekke band vroeg in de race en technische problemen die de prestaties beïnvloedden.

"Het grootste deel van de race dacht ik eerlijk gezegd dat we geen kans hadden", geeft hij toe op een vraag van Motorsport.com. "We hadden op de achtergrond veel problemen en uitdagingen. Realistisch gezien dacht ik niet dat we de basis hadden om echt voor de winst te vechten. Maar uiteindelijk bleek die basis er toch te zijn en viel alles op zijn plek. Zoals ik zei: Le Mans kiest jou. En ik denk dat dat vandaag is gebeurd."

Foto door: Marc Fleury

Met zijn overwinning schrijft De Vries Nederlandse autosportgeschiedenis. Hij is de eerste Nederlandse overall-winnaar sinds Jan Lammers in 1988. Toch wil de Fries daar zelf niet te zwaar aan tillen. "Ik ben trots om Nederlander te zijn, of eigenlijk Fries, moet ik zeggen. Maar eerlijk gezegd verandert dat voor mij niet zo veel", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik ben coureur, en voor een coureur betekent deze race enorm veel. Daar gaat het mij om. Of ik nu de derde of de tiende Nederlander ben die dit doet, is voor mij minder belangrijk."

Weinig tijd om bij te komen

Voor De Vries is Le Mans een overwinning die past in het rijtje grote doelen uit zijn carrière. Hoewel veel mensen hem nog altijd kennen van zijn periode in de Formule 1, ziet hij deze zege vooral als een persoonlijke en collectieve mijlpaal. "Ik heb mijn eigen doelen en daar draait het voor mij om", benadrukt hij. "Ik geef om mijn team, om de mensen met wie ik werk en om wat we samen hebben gedaan. Ik weet hoe hard we hiervoor hebben gewerkt. Eerlijk gezegd ben ik trots op wat we hier samen hebben bereikt."

Lang nagenieten zit er voor De Vries overigens nauwelijks in. Dinsdagochtend vliegt hij alweer door naar Sanya voor de Formule E, nadat hij maandagochtend eerst vroeg terugkeert naar zijn huis in Monaco. Toch wil hij de avond na de race nog met Toyota vieren.

"Ik ga vanavond zeker nog bij het team blijven en samen met hen van dit moment genieten. Ik ben vooral dankbaar. Dankbaar dat we dit hebben mogen doen, en dat we de mensen die ons steunen iets hebben kunnen geven om voor te juichen", besluit De Vries.