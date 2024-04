Nog geen witte rook over invoering nieuw puntensysteem Formule 1

De plannen voor een nieuw puntensysteem waarin niet langer alleen de top-tien, maar ook de nummers elf en twaalf in de race-uitslag punten krijgen, zijn donderdag besproken in de vergadering van de Formula 1 Commission. Die vergadering werd bijgewoond door de FIA, de Formule 1-organisatie en alle tien F1-teams. Om de wijziging door te voeren, was de steun van vijf F1-teams nodig.

Die steun leek er afgelopen weekend in de marge van de Chinese Grand Prix nog te komen. Het plan is vooral een initiatief van de kleinere F1-teams, maar ook Red Bull-teambaas Christian Horner en Ferrari-chef Fred Vasseur leken de plannen te steunen of er in ieder geval onpartijdig tegenover te staan. Tijdens de vergadering van de Formula 1 Commission kwam naar voren dat er meer onderzoek nodig is om de implicaties van de aanpassing te bestuderen. Omdat er nog voldoende tijd is om een eventueel nieuw systeem op te nemen in het F1-sportreglement van de FIA voor 2025, is de kwestie doorgeschoven naar een vergadering later dit jaar.

Niet tien, maar twaalf puntenpakkers

Sinds 2010 worden de eerste tien coureurs in een Grand Prix-uitslag met punten beloond. De winnaar krijgt 25 punten, de nummer twee 18 en de rijder die derde wordt 15. De overige coureurs in de top-tien slepen respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt in de wacht. Daarnaast wordt sinds 2019 een punt gegeven aan de coureur die de snelste raceronde rijdt.

In het nieuwe systeem blijft voor de top-zeven alles bij het oude, maar zou er vanaf P8 een aanpassing moeten komen. Die is nu nog 4 punten waard, maar dat moeten er 5 worden. De nummers negen, tien, elf en twaalf krijgen vervolgens 4, 3, 2 en 1. Een belangrijke reden voor deze wijziging zou de verbeterde betrouwbaarheid van de auto’s zijn, gekoppeld aan het feit dat het bijna elk weekend dezelfde vijf teams zijn die de top-tien bevolken. Doordat er tegenwoordig nauwelijks nog coureurs uitvallen met problemen, zijn het dus vaak dezelfde teams die punten scoren. Zo zijn het momenteel Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin die onder normale omstandigheden de buit onderling verdelen. Door punten uit te delen aan de top-twaalf, hebben straks meer teams kans om wat over te houden aan de race.