Formule 1 overweegt nieuw puntensysteem in te voeren voor 2025

Sinds 2010 worden de eerste tien coureurs die aan de finish komen in de Grand Prix met punten beloond, waarbij de winnaar er 25 krijgt, de nummer twee 18 en de nummer drie 15. De coureurs daarachter verdienen respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4 en 2 punten, terwijl de rijder die als tiende over de eindstreep komt 1 punt in de wacht sleept. Daarnaast wordt sinds 2019 een punt gegeven aan de coureur die de snelste raceronde rijdt.

De Formule 1 wil het puntensysteem voor volgend jaar echter zo aanpassen dat de eerste twaalf coureurs punten krijgen. Een belangrijke reden voor deze wijziging zou de verbeterde betrouwbaarheid van de auto’s zijn. Doordat er tegenwoordig nauwelijks nog coureurs uitvallen met technische problemen, zijn het vaak dezelfde teams die punten scoren. Zo zijn het momenteel Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin die onder normale omstandigheden de buit onderling verdelen. Door punten uit te delen aan de top-twaalf, hebben straks meer teams kans om wat over te houden aan de race.

Het voorstel is om het aantal punten voor de top-zeven gelijk te houden, om zo de impact op de strijd om het kampioenschap te beperken. Vanaf de achtste plek zou het puntensysteem echter veranderen, waarbij de nummer acht 5 punten krijgt, de nummer negen 4, de nummer tien 3, de nummer elf 2 en de nummer twaalf 1.

Motorsport.com heeft vernomen dat het voorstel om het puntensysteem te veranderen komt na een lobby van de kleinere teams. Zij denken dat het een verbetering voor de Formule 1 zou zijn als er tot en met de twaalfde positie punten worden uitgedeeld, omdat er dan meer strijd zou komen voor de lagere posities. Door de punten voor de eerste zeven plekken gelijk te houden, moeten ook de grotere teams over de streep worden getrokken. Als het aantal punten namelijk verhoogd zou worden, zou dat kunnen betekenen dat zij meer inschrijfgeld moeten betalen, aangezien hun fee voor een seizoen wordt berekend aan de hand van het aantal behaalde punten in het jaar ervoor.

Het idee wordt volgende week besproken tijdens een vergadering van de F1-commissie, waarin afgevaardigden van de teams, de FIA en de Formule 1 zitten. Als een meerderheid van de teams voor is, kan de verandering al voor volgend seizoen worden doorgevoerd.