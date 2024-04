Kawasaki stopt na dit seizoen met fabrieksteam in WK Superbikes

Kawasaki vertrekt aan het eind van dit jaar als fabrieksteam uit het wereldkampioenschap Superbikes. Dat heeft de Japanse fabrikant enkele dagen na het WSBK-weekend in Assen wereldkundig gemaakt. Hiermee komt er na 2024 een einde aan de lange stint van Kawasaki in de klasse, waarbij er vooral grote successen zijn gevierd met Jonathan Rea op de groene machines. Rea en Kawasaki grepen tussen 2015 en 2020 zes opeenvolgende titels, waarbij het merk duidelijk de overhand had ten opzichte van Honda en Yamaha. Na drie moeizame seizoenen besloot Rea Kawasaki eind vorig jaar in te ruilen voor Yamaha, waardoor de eerstgenoemde fabrikant het tegenwoordig zonder diens vertrouwde sterrijder moet stellen.

"In de afgelopen dertien jaren heb ik mezelf en heeft iedereen binnen de Kawasaki-afdeling in Granollers zich met hart en ziel ingezet voor het Superbikes-project van Kawasaki. In die tijd hebben we zeven rijderstitels en ook talloze constructeursprijzen in de wacht gesleept," laat teammanager Guim Roda terugblikkend weten. "Nu - en nadat Kawasaki bijna vier decennia in het WK Superblikes actief is geweest - is het tijd voor een nieuw hoofdstuk."

Met de woorden nieuw hoofdstuk geeft Roda al aan dat het Japanse merk niet volledig verdwijnt uit het kampioenschap. Kawasaki slaat de handen namelijk ineen met Bimota, dat een lange historie in het Superbikes-kampioenschap kent en in 2025 weer terugkeert. Als onderdeel van de samenwerking zal Kawasaki de motorblokken van de huidige Ninja-10RR leveren, waarna die volgend jaar worden ingepast in een Bimota-chassis. Bovendien gaat een deel van het Kawasaki-personeel over naar het Italiaanse merk. Het team zal officieel door het leven gaan als het Bimota by Kawasaki Racing Team. Bimota was in het seizoen 2000 voor het laatst op de WSBK-grid te vinden en vierde enkele overwinningen met onder meer Davide Tardozzi, de huidige teammanager van het Ducati MotoGP-team. De Superbikes-terugkeer moet Bimota vooral een hogere verkoop van de reguliere straatmotoren opleveren.