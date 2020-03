'Grand Prix van Australië na spoedoverleg van de baan'

Teambazen van de verschillende teams kwamen in de afgelopen uren samen om het terugtrekken van McLaren en de uitbraak van het coronavirus in de paddock te bespreken. Motorsport.com heeft vernomen dat een meerderheid van de teams heeft laten weten niet te willen racen dit weekend en dit ter kennisgeving aan de FIA laten weten.

Bronnen rond de mondiale autosportbond FIA hebben te kennen gegeven dat men de beslissing van de teams wil accepteren en de race als gevolg daarvan toch annuleert. De afgelasting van de race is nog niet officieel bevestigd, de Formule 1 en FIA doen dit naar verwachting op korte termijn in een gezamenlijke verklaring.

Sinds de komst van de Formule 1 in Melbourne zijn acht personeelsleden getest op het coronavirus. Zeven van die tests kwamen terug met een negatief resultaat. Donderdag werd echter bekend dat een teamlid van McLaren positief getest is op COVID-19. De Britse renstal trok zich daarop terug voor de Grand Prix van Australië, die dit weekend in Melbourne verreden zou worden. Teambazen van de andere Formule 1-teams kwamen vervolgens bijeen voor een spoedvergadering.

Naast de verschillende personeelsleden is ook een fotograaf uit Australië getest op het virus, maar die uitslag is ten tijde van schrijven nog niet bekend. F1-wereldkampioen Lewis Hamilton liet donderdag zijn ontsteltenis over het doorgaan van de Australische Grand Prix al blijken. “Ik ben verrast dat we hier met z’n allen zijn”, verklaarde hij. “Ik denk dat het goed is dat we kunnen racen, maar dat we hier allemaal in een ruimte zitten is schokkend voor mij.”

Gevraagd waarom het hele circus dan toch doorgaat, reageerde Hamilton gevat. "Alles draait om geld, denk ik. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet, ik heb er weinig aan toe te voegen."

