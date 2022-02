Wat zijn de verschillen tussen een MotoGP-motor en een Superbike?

In de basis is het verschil tussen een MotoGP-machine en de motoren die gebruikt worden in WK Superbikes heel simpel. Een MotoGP-machine is een prototype wat speciaal gebouwd moet worden voor de racerij. Er worden geen onderdelen gebruikt die ook op een straatmotor verkrijgbaar zijn. Een Superbike is daarentegen een motor die in de showroom van de dealer te vinden is. De motor moet straatlegaal zijn, maar wordt wel degelijk aangepast voor deelname aan het WSBK.

Tekst loopt door onder de foto

Het is daarmee evident dat de verschillen qua budget ook levensgroot zijn. Ontwikkeling en productie van onderdelen vormen een significant deel van de MotoGP-budgetten, iets waar in WSBK minder sprake van is. Een ander zichtbaar verschil tussen de beide motoren is de hoeveelheid aerodynamica. In de MotoGP spelen de aerodynamische componenten sinds 2016 een enorm belangrijke rol bij het creëren van meer neerwaartse druk. Het helpt wheelies te voorkomen en zorgt voor beter rijgedrag van de machine. In WSBK is dat minder gebruikelijk, al worden de machines in mindere mate ook voorzien van een aerodynamische fairing.

Ook zitten er op het gebied van de wielophanging en schokbrekers grote verschillen tussen de MotoGP-machine en een Superbike. In het geval van Ducati maken beide machines gebruik van Öhlins-schokbrekers, maar is een duidelijk verschil te zien aan de achterkant van de machine. De achterbrug van de MotoGP-machine is gemaakt van carbon en loopt aan beide kanten van het achterwiel. De Ducati Panigale V4 R Superbike heeft net als alle andere Superbikes een aluminium-achterbrug die aan één zijde van het wiel bevestigd is. Dit zorgt dat er een groot verschil ontstaat in de stijfheid van de motor en het rijgedrag. Bovendien zijn apparaten om de rijhoogte te verstellen bij de start en tijdens het rijden niet meer weg te denken uit de MotoGP. Dit is in WSBK niet toegestaan.

Wat betreft de remmen gebruiken de meeste merken tegenwoordig Brembo. In de MotoGP gaat het om schijven die van carbon (340 millimeter) gemaakt zijn, de Superbikes zijn daarentegen voorzien van metalen schijven (336 millimeter). Voor 2022 heeft Brembo nieuwe en grotere schijven ontwikkeld die in de MotoGP ingezet mogen worden. Deze hebben een doorsnee van 360 millimeter en moeten op bepaalde circuits helpen het remgedrag nog verder te verbeteren. Vooralsnog doen de meeste teams het echter met de standaard 340 millimeter carbon schijven.

De schijven van carbon werken beter onder hogere temperaturen, maar gaan ten opzichte van de metalen schijven vanzelfsprekend minder lang mee. Ook qua gewicht zijn de carbonschijven voordelig: afhankelijk van de diameter wegen ze zo’n 200 tot 400 gram minder dan de metalen onderdelen. Dit gewichtsvoordeel is ook duidelijk te zien in de remblokken. De MotoGP-blokken wegen nog niet de helft van wat normale remblokken wegen (50 gram ten opzichte van 125 gram).

Tekst loopt door onder de foto

In het WK Superbikes worden steeds vaker aerodynamische hulpmiddelen aan de voorkant van de machine gebruikt

Hoeveel vermogen hebben MotoGP-machines en Superbikes?

Van nature doen fabrikanten erg geheimzinnig over het precieze vermogen wat hun motoren kunnen produceren. In de officiële documentatie schrijft het MotoGP-team van Ducati dat de Desmosedici GP22 “meer dan 250 pk” aan vermogen produceert. De verwachting is echter dat dit geval in werkelijkheid rond de 260-270 pk ligt. De Panigale V4 R Superbike produceert volgens officiële documentatie “meer dan 235 pk bij 16.000 toeren”.

Qua motorconcept komen de verschillende machines vaak overeen, zeker omdat de fabrikanten in de MotoGP weten hoe ze het maximale uit een motorblok moeten halen. In de MotoGP gebruikt Ducati een viertakt 90-graden V4-concept voor de Desmosedici en dat gebruikt men ook voor de Panigale. Yamaha gebruikt voor beide machines een 4-in-lijn V4. Vaak zijn de motorconcepten gelieerd aan het karakter dat de motoren hebben en staan vaak ook symbool voor de verschillende merken.

Wat is de topsnelheid van een MotoGP-motor?

De topsnelheid in de MotoGP is niet het belangrijkste, maar het is wel mooi meegenomen en teams winnen daarmee ‘gratis’ tijd op de rechte stukken. De topsnelheid wordt bepaald door het vermogen van de motor in combinatie met enkele andere factoren. Denk daarbij aan aerodynamica, de staat van de achterband en ook de acceleratie uit de bochten. In de officiële documentatie schrijft Ducati dat de MotoGP-motor harder kan gaan dan 350 kilometer per uur. De machine die Ducati in WSBK gebruikt gaat harder dan 315 kilometer per uur.

Het snelheidsrecord in de MotoGP staat op naam van Johann Zarco. Hij reed in 2021 op de Ducati GP21 maar liefst 364,7 kilometer per uur op het rechte stuk van het Losail Circuit in Qatar. In het WK Superbikes heeft Honda het snelheidsrecord in handen, maar dat is gereden op Phillip Island. Het is daarom moeilijk te vergelijken met de MotoGP. Alvaro Bautista zette begin 2020 een snelheid van 322 kilometer per uur op de klokken met de Honda Fireblade.

Tekst loopt door onder de foto

Wat is het verschil in rondetijd tussen MotoGP en Superbikes?

Het is duidelijk dat de MotoGP-machines op bijna alle fronten een streepje voor hebben op de machines uit de WK Superbikes-paddock. Maar onder de streep gaat het om snelle tijden en het winnen van races. In kwalificatietrim zijn de MotoGP-motoren sneller dan de Superbikes, maar het verschil is kleiner dan je op voorhand zou denken. In onderstaande tabel hebben we de ronderecords van de MotoGP en WSBK tegen elkaar afgezet.

Circuit MotoGP-record WSBK-record Verschil Circuito de Jerez 1.36.584 (Viñales, Yamaha) 1.38.247 (Rea, Kawasaki) 1,763 seconde TT Circuit Assen 1.31.814 (Viñales, Yamaha) 1.33.505 (Rea, Kawasaki) 1,491 seconde MotorLand Aragon 1.46.322 (Bagnaia, Ducati) 1.48.767 (Rea, Kawasaki) 2,445 seconden Misano World Circuit Marco Simoncelli 1.31.065 (Bagnaia, Ducati) 1.33.640 (Sykes, Kawasaki) 2,575 seconden

Over het algemeen schommelt het verschil tussen 1,5 en 2,5 seconden. Het verschil is afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer we dieper in de cijfers duiken is het goed te zien dat lange rechte stukken enorm in het voordeel zijn van de MotoGP-machines. Zo kan het ook dat het verschil op MotorLand Aragon (recht stuk van 968 meter voor de laatste bocht) en het Misano World Circuit Marco Simoncelli (van bocht 10 tot en met bocht 12 is op topsnelheid) flink oploopt. Daar komt nog bij dat de circuits meerdere rempunten hebben waar de coureurs tot de limiet gedreven worden. De remmen van de MotoGP-machines werken daar stukken beter dan wat de Superbikes presteren. Hierin zit een groot verschil in rondetijd.

Op het achterste rechte stuk van MotorLand Aragon maken de MotoGP-coureurs het verschil ten opzichte van de Superbikes