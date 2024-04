MotoGP plant rebranding voor 2025, inclusief nieuw logo

De huidige branding van de MotoGP reflecteert de waarden van het kampioenschap momenteel niet goed genoeg. Dat is reden genoeg om de bedrijfsidentiteit te vernieuwen, zo heeft commercieel directeur Dan Rossomondo vrijdagochtend in Jerez bevestigd aan Motorsport.com. “Deze rebranding draait bovenal om wie we zijn en hoe we onszelf laten zien. De MotoGP is een ongelofelijk spektakel, dat hebben we twee weken geleden in Austin weer gezien”, verklaart Rossomondo. “Op die manier willen we onszelf aan de wereld laten zien. Ons grote geluk is dat de races van onze sport geweldig zijn. Dat moeten we uitleggen en laten zien.”

“Het is een wereldwijde actie die veel verschillende vlakken omvat; van hoe we onze fans en partners behandelen tot onze relatie met onze klanten. We willen een consistenter bericht uitdragen”, vervolgt Rossomondo, die vorig jaar in dienst trad bij de MotoGP-rechtenhouder om zich over het commerciële plaatje te ontfermen. Zo wil de MotoGP er met de rebranding voor zorgen dat de belangrijkste elementen van de sport gecombineerd worden uitgedragen. “Onze sport is gebaseerd op snelheid, het is innovatief, technologisch geavanceerd en onze rijders zijn extreem moedig en heldhaftig. Als ons merk dat kan reflecteren, dan zou dat perfect zijn.”

Onderdeel van de rebranding is de introductie van een nieuw logo voor de MotoGP. Het huidige logo wordt sinds 2000 gebruikt en werd in 2007 licht opgefrist. Voor 2025 komt er een geheel nieuw logo, dat voor het publiek de meest in het oog springende verandering zal zijn binnen de rebranding, die in november uitgerold zal worden. Toch vindt Rossomondo dit eigenlijk het minst belangrijke onderdeel. “Wat wel opmerkelijk is, is de strategie die erachter zit. Sommigen zullen het logo mooi vinden, anderen vinden het niets. Dat weten we al.”

De onthulling van de plannen voor een rebranding volgen nadat Liberty Media heeft aangekondigd 86 procent van de aandelen in Dorna Sports te willen overnemen. De Formule 1-eigenaar kocht die sport in 2017 en voerde tegen het einde van dat jaar ook een rebranding door. Toch staat de rebranding van de MotoGP los van de overname door Liberty Media. Dorna speelde eind 2023 al met het idee en heeft de MotoGP-teams voor de wintertest in Qatar al ingelicht over deze plannen, nog voordat de overname door Liberty naar buiten kwam.