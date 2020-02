Dutch GP monitort situatie coronavirus met RIVM en F1-organisatie

Het coronavirus houdt de gemoederen vanzelfsprekend bezig, ook in de Formule 1-paddock. Door de Grand Prix van China is voorlopig een streep gegaan en andere overzeese races zijn ook nog niet helemaal zeker. Zo is het reizen naar Australië er de afgelopen dagen niet makkelijker op geworden en heeft men in Bahrein alvast een streng protocol ingevoerd. Alle personen die daar op de internationale luchthaven aankomen, worden getest en indien nodig vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een aanvullende screening. Vooral Italiaanse F2- en F3-teams, die komend weekend testen in Bahrein, hebben daar hinder van ondervonden.

De Formule 1-races staan voorlopig nog 'gewoon' op de kalender, al is er doorlopend contact tussen de promotor, de F1-organisatie en alle lokale autoriteiten. In Nederland lijkt de situatie vooralsnog iets minder zorgwekkend, al zijn ook hier de eerste besmettingen vastgesteld. Vanzelfsprekend is hier ook in Zandvoort kennis van genomen. "Wij monitoren de situatie en kijken continu naar alle richtlijnen die we van het RIVM en van de overheid krijgen", laat een woordvoerder van de Dutch Grand Prix dan ook desgevraagd aan Motorsport.com weten.

"Wij staan dus in doorlopend contact met het RIVM, de GGD, de GHOR, allerlei andere grote evenementen en ook met de Formule 1-organisatie." De besmettingen van afgelopen week veranderen concreet niets aan deze werkwijze. Net zoals dat voor alle grote (sport)evenementen geldt, liggen er natuurlijk verschillende scenario's klaar in Zandvoort. Maar die worden logischerwijs niet publiekelijk gecommuniceerd. "Er is momenteel nog niets veranderd. En als dat op enig moment wel gebeurt, dan gaan we dan wel communiceren. We willen namelijk niet speculeren."

