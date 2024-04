Espargaró over MotoGP-toekomst: “Als ik door wil gaan, ga ik door”

“Speculatie is normaal, want in zekere zin heb ik de deur voor een mogelijk pensioen op een kier gezet”, erkent Aleix Espargaró als hij op de donderdag in Jerez geconfronteerd wordt met de geruchten over wie zijn plek inneemt bij het fabrieksteam van Aprilia. Eerder werd Fabio Quartararo er al aan zijn plekje gelinkt, maar sinds de aankondiging van zijn contractverlenging bij Yamaha wordt Marc Márquez als belangrijke kandidaat genoemd. Toch benadrukt Espargaró dat zij zich niet te vroeg rijk moeten rekenen: “Maar als ik door wil gaan, dan ga ik door.”

Daarmee wil Espargaró niet zeggen dat hij de geruchten niet begrijpt. “Het is denk ik normaal en het is goed voor Aprilia dat goede rijders naar het team willen komen. Een paar jaar geleden wilde niemand dat. Misschien heb ik geïmpliceerd dat het mijn laatste jaar is, maar ik ben rustig. Als ik bij Aprilia wil blijven, dan blijf ik.” Naar eigen zeggen heeft de 34-jarige Catalaan dat geïmpliceerd omdat het hem nog niet duidelijk is of hij zijn loopbaan voort wil zetten, of dat hij er na dit jaar mee wil afhaken. Die twijfels heeft hij om meerdere redenen, al heeft het niets te maken met niveau waar hij op presteert.

“Je weet dat ik een ongefilterd persoon ben die zegt wat hij denkt. Ik had niets kunnen zeggen, maar ik weet niet of ik doorga. Het is normaal dat andere rijders en Aprilia in actie komen, want het is een fabrieksteam en als ik vertrek, dan moet er een toprijder komen. Mijn gevoel is dat ik genoeg heb laten zien, maar ik heb andere zorgen”, legt de drievoudig Grand Prix-winnaar uit. “De kalender wordt steeds gecompliceerder, de weekenden zijn stressvol, dus het is me nog niet duidelijk. Ik sta op dit moment zo blij in het leven dat ik niet met volgend jaar bezig ben. Ik wil van mijn familie en dat wat ik heb genieten: een van de beste motoren ter wereld, eentje waar ik altijd van droomde. Ik wil van het moment genieten.”

Daarmee wil Espargaró ook zeggen dat hij op heel korte termijn nog geen beslissing neemt over zijn toekomst. “De volgende vier races zijn mythische en traditionele races met Jerez, Le Mans, Mugello en Barcelona. Die zullen kalm verlopen. Ik heb geen haast en Massimo Rivola heeft gezegd dat Aprilia als laatste beslist”, aldus Espargaró. “Er is dus geen haast, we blijven rustig en we gaan genieten van de vier mooiste races op de kalender. Uiteindelijk geven resultaten je de kracht om beslissingen te nemen.”