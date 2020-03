McLaren plaatst nog eens veertien teamleden in quarantaine

De positieve coronatest van de McLaren-medewerker in kwestie bracht ook het balletje aan het rollen voor het afgelasten van Australische Grand Prix. Het Britse team liet weten zich volledig terug te trekken voor het raceweekend in Melbourne, waarna er een lange periode van onzekerheid volgde voor de rest van de sport. Na lang getouwtrek kon de Formule 1 uiteindelijk niet anders dan de race helemaal afgelasten en zich zo solidair te tonen met McLaren.

Bij dat Britse team blijken de coronaproblemen nu mogelijk nog groter te zijn dan voorheen gedacht. Het team heeft nog eens veertien werknemers voor twee weken in quarantaine moeten plaatsen. "Na de terugtrekking van McLaren voor de Australische Grand Prix van 2020 zijn we nu in een positie om een iets uitgebreidere update te geven", zo begint men het officiële persbericht. "Allereerst staat McLaren volledig achter het besluit van de Formule 1, de FIA en 'the Australian Grand Prix Corporation' om het evenement te annuleren."

"Verder zijn er in de afgelopen nacht, aanvullend op de zaak die voordien al is gecommuniceerd, nog eens veertien teamleden in quarantaine geplaatst. Dit is in overeenstemming met richtlijnen van lokale autoriteiten", zo laat het team weten. "De opgenomen individuen hebben allen in nauw contact gestaan met het teamlid dat positief is getest op het coronavirus. Alle individuen worden volledig gesteund door het teammanagement en dat zal gedurende de hele quarantaineperiode ook zo blijven. Alle overige teamleden die symptomen van het coronavirus vertonen, worden onmiddellijk getest en in zelf-isolatie geplaatst." De resterende werknemers zonder klachten kunnen de spullen op het semi-stratencircuit van Melbourne inmiddels inpakken.

Video: Het coronageval bij McLaren nader besproken