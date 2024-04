Formule E trekt doek van Gen3 Evo met aanzienlijk meer vermogen

Zoals de naam doet vermoeden is de Evo een doorontwikkelde versie van de Gen3, waar al twee seizoenen mee gereden is. Het bodywork en de banden zijn aangepakt en er is ook gewerkt aan een efficiëntere manier om de energie te gebruiken. De acceleratie van de Gen3 Evo is een stuk beter: deze auto's zullen nu binnen 1,82 seconde van 0 naar 100 kilometer per uur schieten - een betere acceleratie dan de huidige Formule 1-auto's. De Gen3 Evo presteert over het algemeen aanzienlijk beter dan de huidige Gen3, want de snelste ronde op Monaco zou met deze twee seconden sneller moeten zijn.

Een van de grootste veranderingen is dat de Gen3 Evo gebruik zal maken van de voorste aandrijfas. Deze is al sinds de lancering van de Gen3 aanwezig op de auto, maar is nog niet gebruikt. Hierdoor zal de Formule E voor het eerst beschikken over raceauto's met vierwielaandrijving. Via die voorste aandrijfas zal een maximumvermogen van 50 kilowatt verwerkt worden van de limiet van 350 kW, waarbij de rest van het vermogen via de achterwielen gaat. Dat zal alleen toegestaan zijn tijdens de kwalificatieduels, bij de start van de race en tijdens de Attack Mode.

Formule E Gen 3 EVO. Foto door: FIA Formula E

Tevens moeten de stevigere voorvleugel en nieuwe sidepods ervoor zorgen dat de auto's minder last hebben van aerodynamische drag. Ook de banden zijn aangepast en moeten zo'n vijf tot tien procent meer grip bieden. "We weten allemaal dat snelheid verkoopt in onze business en als je een autosportfan bent, hou je van dingen die snel gaan", zegt Formule E-CEO Jeff Dodds tegen Motorsport.com. "Daarom denk ik dat van 0 naar 100 kilometer per uur binnen 1,82 seconde een geweldige headline voor ons is. Het is makkelijk om een hele snelle raceauto te maken, het is makkelijk om een hele mooie raceauto te maken en het is makkelijk om een raceauto met veel relevante technologie te maken, maar het is niet makkelijk om alle drie die dingen samen te doen."

Demo met Coulthard

De Formule E en de FIA hebben meer dan een jaar gewerkt aan deze Gen3 Evo. Safety car-bestuurder Bruno Correia kreeg de rol van ontwikkelingscoureur binnen dat project. Voor de teams levert de Evo-variant geen al te grote problemen op voor het budget, aangezien zij het huidige chassis van een upgrade kunnen voorzien om zo kosten - en overbodige onderdelen - te besparen. Deze Gen3 Evo valt ook halverwege de cyclus, aangezien de Gen4 in 2026 geïntroduceerd zal worden.

Op de donderdag aan de vooravond van de E-Prix van Monaco trok de Formule E het doek van deze Gen3 Evo. Het zal niet lang duren voordat deze in actie komt, want oud-Formule 1-coureur David Coulthard verzorgt op zaterdag al een demo met de nieuwe elektrische raceauto die vanaf komend seizoen in de Formule E zal schitteren.