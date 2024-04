Overzicht DTM 2024: Welke teams en coureurs staan aan de start?

Waar het DTM-veld vorig jaar nog 28 auto's telde, is dat dit jaar geslonken naar twintig. Deze zijn verspreid over negen teams en zeven verschillende fabrikanten, met McLaren als nieuwkomer. Opnieuw doet de Nederlander Thierry Vermeulen mee. Hij rijdt net als vorig jaar voor het team van Emil Frey Racing in de Ferrari 296 GT3. Dat doet hij in de Verstappen.com Racing-kleuren door de steun van Max Verstappens eigen raceproject. In zijn debuutseizoen werd Vermeulen zestiende, teamgenoot Jack Aitken - ook dit jaar aan de andere kant van de garage van het Zwitserse team - werd veertiende.

Regerend DTM-kampioen Thomas Preining is ook weer van de partij. Hij hoopt namens Porsche Manthey EMA zijn titel te verdedigen, maar krijgt stevige concurrentie van grote namen als Maro Engel, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, René Rast, Mirko Bortolotti en de teruggekeerde Nicki Thiim. De jongste coureur van het veld is de negentienjarige Ben Dörr, Engel is de oudste met zijn 37 jaar. Die eer heeft hij overgenomen na het afscheid van Franck Perera. Acht van de twintig coureurs hebben de Duitse nationaliteit, drie coureurs komen uit Oostenrijk. In totaal zijn zeventien coureurs van het seizoen 2023 ook dit jaar weer aanwezig, terwijl de overige elf dus afscheid hebben genomen.

Inschrijflijst DTM 2024:

Ook dit jaar wordt het DTM-seizoen afgetrapt met de races op Oschersleben. De kalender telt in totaal acht raceweekenden met ieder twee races: een op zaterdag en een op zondag. Na het openingsweekend is het bijna een maand wachten tot ronde 2 van het kampioenschap op de Lausitzring. Twee weken later volgt voor de Nederlandse DTM-fan het hoogtepunt van het jaar, want op 7, 8 en 9 juni keert de DTM weer terug in Zandvoort. De race van vorig jaar trok uiteindelijk 24.000 toeschouwers en de organisatie hoopt uiteraard nog meer racefans te verwelkomen in de duinen. Na tussenstops op de Norisring, Nürburgring en de Sachsenring gaat het DTM-veld naar Oostenrijk voor de race op de Red Bull Ring. Het seizoen wordt in het weekend van 19 en 20 oktober afgesloten met de laatste races op de Hockenheimring.

DTM-kalender 2024:

Ronde circuit datum 1 Oschersleben 27-28 april 2 Lausitzring 25-26 mei 3 Zandvoort 8-9 juni 4 Norisring 6-7 juli 5 Nürburgring 17-18 augustus 6 Sachsenring 7-8 september 7 Red Bull Ring 28-29 september 8 Hockenheimring 19-20 oktober