Poll: Wat verwacht jij van Lewis Hamilton in de rest van 2026?

Na een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari lijkt Lewis Hamilton eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij de Italiaanse renstal. De zevenvoudig wereldkampioen kende in 2025 een lastige aanpassingsperiode na zijn veelbesproken overstap van Mercedes, maar laat in 2026 steeds vaker zien waarom Ferrari hem naar Maranello haalde.

Lees ook: Formule 1 Hoe Hamilton en Ferrari Mercedes in Barcelona in de val lokten

Het absolute hoogtepunt volgde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Daar behaalde Hamilton zijn eerste Grand Prix-overwinning in dienst van Ferrari. Een resultaat waar hij en de Scuderia lang op hebben gewacht, maar dat tegelijkertijd het gevoel versterkt dat de samenwerking nu echt begint te klikken.

De overwinning kwam bovendien op een cruciaal moment in het seizoen. Hamilton bezette na Monaco al de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar verkleinde zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli verder in Barcelona. Terwijl de Ferrari-coureur zijn eerste overwinning voor de Scuderia pakte, viel Antonelli in de slotfase met een technisch mankement uit. Het verschil tussen beide coureurs bedraagt nu 41 punten. Antonelli gaat nog altijd aan de leiding met 156 punten, tegenover 115 voor Hamilton.

Dat Antonelli bovenaan staat, mag gerust één van de verrassingen van het Formule 1-seizoen 2026 worden genoemd. De Mercedes-coureur is pas bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 1, maar heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een serieuze titelkandidaat. Met meerdere pole-positions en overwinningen en een opvallend constante vorm heeft hij zich voorlopig ontpopt tot de man die verslagen moet worden.

Toch lijkt Hamilton de laatste weken steeds dichterbij te komen. De Ferrari-coureur oogt comfortabeler in de SF-26, terwijl ook de technische ontwikkelingen van Ferrari hun vruchten beginnen af te werpen. De updates die de Italiaanse renstal in Barcelona introduceerde, lijken de auto een stuk competitiever te hebben gemaakt.

Voor Hamilton zou een titel in 2026 een bijzonder verhaal zijn. Niet alleen omdat het zijn achtste wereldkampioenschap - een nieuw record - zou betekenen, maar ook omdat hij daarmee zou bewijzen dat zijn overstap naar Ferrari alsnog een succesverhaal kan worden. Na de moeilijke eerste maanden van zijn Ferrari-avontuur waren er regelmatig twijfels over de vraag of de samenwerking ooit het gewenste niveau zou bereiken. Inmiddels lijkt dat beeld langzaam maar zeker te veranderen.

De achterstand op Antonelli bedraagt nog altijd 41 punten en er ligt dus nog een flinke uitdaging in het verschiet. Tegelijkertijd lijkt het momentum momenteel aan de kant van Hamilton en Ferrari te liggen. De vraag is dan ook hoe ver de Brit dit seizoen nog kan komen. En daarom zijn wij benieuwd naar jouw mening. Breng je stem uit in de poll en laat in de reacties weten waarom jij voor deze optie hebt gekozen.