MXGP kondigt volgende verandering op kalender aan

De wedstrijd op het circuit Saint Jean d’Angely stond gepland voor het weekend van 9 en 10 mei maar is door de ontwikkelingen rond het coronavirus nu verplaatst. Dit raceweekend is nu verschoven naar 27 en 28 juni.

Die verschuiving heeft ook gevolgen voor de beide MXGP-weekenden in Indonesië. De eerste zou aanvankelijk in juni gehouden worden, maar men heeft nu besloten dit raceweekend opnieuw in te plannen. Deze wordt nu op 31 oktober en 1 november gehouden in Jakarta.

Aansluitend zou ook het tweede raceweekend in Indonesië gehouden worden en deze schuift nu mee naar het tweede weekend van november. Infront heeft overigens nog geen locatie bekendgemaakt voor de tweede Indonesische ronde.