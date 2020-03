Ferrari's voorbereiding op Australische GP verloopt volgens plan

Bepaalde delen van Italië zijn min of meer van de buitenwereld afgesloten als gevolg van de maatregelen die de autoriteiten zondagavond bekendmaakten. Ook de regio waar Ferrari gevestigd is werd getroffen. Daardoor was er bezorgdheid of personeelsleden van de Italiaanse formatie wel af konden reizen naar de Melbourne, waar aankomend weekend de Grand Prix van Australië gehouden wordt.

Ferrari heeft in een reactie laten weten dat het de beslissing van de overheid respecteert, maar dat de reisplannen van het team vooralsnog door kunnen gaan.

In een statement liet de Scuderia weten: “Naar aanleiding van de maatregelen die door de Italiaanse overheid aangekondigd is, monitoren en evalueren wij de situatie. We staan in nauw contact met de relevante autoriteiten en alle betrokken partijen. Voor Ferrari zijn de maatregelen van de overheid de belangrijkste garantie voor de veiligheid van onze werknemers en hun families. Dat is onze prioriteit. Wij zullen elke beslissing dan ook maken met het oog op dit principe. Een deel van het team en het materiaal is inmiddels in Melbourne gearriveerd en het vertrek van de resterende teamleden gaat volgens planning gewoon door, tenzij wij daarover tegenbericht krijgen.”

Met medewerking van Adam Cooper