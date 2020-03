F1 laat race niet doorgaan als een of meer teams ontbreken

Op dit moment zijn er twijfels of de eerste drie races van het Formule 1-seizoen wel door kunnen gaan door het virus. Verschillende landen hebben namelijk reisverboden opgelegd voor mensen die uit besmette gebieden komen, of vragen dat zij eerst veertien dagen in quarantaine gaan. Mochten dergelijke beperkingen worden opgelegd aan mensen die vanuit Italië reizen, dan zou dit serieuze consequenties kunnen hebben voor Ferrari en AlphaTauri.

De Formule 1 is contractueel verplicht om minimaal zestien wagens aan de start van een Grand Prix te brengen, waarmee er in theorie een wedstrijd zonder deze twee teams gehouden kan worden. Maar Brawn heeft nu laten weten dat een race niet doorgaat als een van de tien teams niet aanwezig kan zijn door corona. “Als een team een land niet in mag, kunnen we daar geen race hebben”, zegt Brawn tegen persbureau Reuters. “Geen race voor het wereldkampioenschap in elk geval, want dat zou niet eerlijk zijn. Als een team zelf besluit om niet naar een race af te reizen, dan is dat uiteindelijk hun eigen beslissing. Maar als een team door een maatregel van een land wordt verhinderd om naar een race af te reizen, wordt het moeilijk om een eerlijke competitie te hebben.”

Vooralsnog staan de races in Australië, Bahrain en Vietnam gewoon op de kalender, nadat eerder al wel is besloten om de Grand Prix van China voorlopig uit te stellen. Brawn geeft toe dat de huidige situatie zeer gecompliceerd is. “Dit is een zeer ernstige situatie en ik wil het ook niet minder maken dan het is. Maar we zijn aan het proberen om de races door te laten gaan. We moeten dat echter wel op een verantwoorde manier doen. We zullen het aantal mensen in de paddock daarom beperkt houden en zullen de teams vragen om alleen het minimale aantal mensen dat ze nodig hebben, naar een race te sturen.”