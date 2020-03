Minister van sport 'vrij zeker' dat GP Australië door gaat

Volgens Martin Pakula zijn de voorbereidingen op en rond het circuit in het Albert Park als gepland van start gegaan en staat wat hem betreft dan ook niets de Grand Prix in de weg. Toch houdt Pakula in gesprek met persbureau Reuters een slag om de arm: “Vanuit Formula One Managament wijst alles er op dat ze verwachten dat de race door zal gaan. Al het materiaal en de teams zullen hier de komende dagen aankomen. Dat gezegd hebbende, de situatie is volop in ontwikkeling en er zijn zaken die we hier ter plaatse niet in de hand hebben. Er worden ook op regeringsniveau en in het buitenland beslissingen genomen. Ik heb goede hoop en ben vrij zeker van mijn zaak, maar ik kan er niet met zekerheid iets over zeggen.”

De race in Melbourne staat gepland voor 15 maart. De Australische overheid zou roet in het eten kunnen gooien door bijvoorbeeld de grenzen te sluiten voor reizigers afkomstig uit gebieden waar het coronavirus heerst of een quarantaine te eisen. Bahrein en Vietnam, waar de Formule 1 op 22 maart en 5 april neer hoopt te strijken, hebben dergelijke maatregelen al wel uitgevaardigd, onder andere voor reizigers uit Italië. Die restricties zouden problemen kunnen opleveren voor de Italiaanse teams.

Op 15 maart begint in Australië het Formule 1-seizoen. Weet jij alles van Formule 1 en wil je mooie prijzen winnen, meld je dan hier aan voor het Formule 1-managementspel van Zweeler.