Inreisverbod Bahrein: reizigers niet welkom vanuit Italië

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er ruim 91.000 besmettingen gemeld. Tevens heeft het virus op dit moment aan 3.118 mensen het leven gekost, terwijl 48.000 mensen hersteld zijn verklaard. Verreweg de meeste besmettingen van het virus zijn in China, maar in de afgelopen weken zijn ook landen als Zuid-Korea, Italië en Iran zwaar getroffen. De ziekte heeft bij de Formule 1 tot dusver geleid tot één wijziging van de kalender: de Chinese Grand Prix, oorspronkelijk gepland voor 19 april, werd door de uitbraak van de ziekte tot nader orde uitgesteld.

De eerste drie Grands Prix van 2020, die in Australië, Bahrein en Vietnam, gaan vooralsnog wel door. Toch kondigde Vietnam al aan dat reizigers uit Italië, Iran en Zuid-Korea veertien dagen in quarantaine moeten doorbrengen voordat ze het land in mogen. In een eerder stadium nam Bahrein ook al een eerste stap door het vliegverkeer met Dubai stil te leggen, maar inmiddels zijn er meer maatregelen genomen door het Arabische koninkrijk. Het land weert alle buitenlanders die in de veertien dagen voorafgaand aan hun reis naar Bahrein in Italië, Iran, China, Hong Kong, Iran, Thailand, Singapore, Maleisië of Zuid-Korea zijn geweest.

Bahreinse staatsburgers kunnen het land wel weer binnenkomen na hun reis naar een van deze landen, maar worden in de periode na hun terugkeer in quarantaine geplaatst en regelmatig getest op het virus. De Bahreinse overheid kondigde aan dat de maatregelen van tijdelijke aard zijn, maar er is nog niet aangekondigd wanneer de ingreep teruggedraaid wordt.

Voor de Formule 1 kan het besluit van de Bahreinse overheid vervelende gevolgen hebben. De race op het Bahrain International Circuit staat gepland voor 22 maart, een week na de seizoensopener in het Australische Melbourne. Veel vliegroutes tussen Melbourne en Bahrein gaan via gebieden waarvoor het inreisverbod in Bahrein geldt, namelijk de luchthavens in Dubai en Singapore. Ook voor teams als Ferrari en AlphaTauri, die in Italië gevestigd zijn, kunnen de ingrepen het gevolg hebben dat zij Bahrein niet binnen kunnen komen.

Statement: FIA houdt situatie nauwlettend in de gaten

De FIA heeft ook een statement naar buiten gebracht over het coronavirus. De internationale autosportbond benadrukt dat de situatie in samenwerking met ‘relevante autoriteiten’ nauwlettend in de gaten gehouden wordt. Dat gebeurt onder leiding van professor Gérard Saillant. “De FIA gaat de kalender met de aanstaande races evalueren en, als dat nodig is, de noodzakelijke actie ondernemen om te helpen de wereldwijde autosportgemeenschap en het bredere publiek te beschermen.”

Tot dusver heeft de FIA bij twee evenementen op de autosportkalender in moeten grijpen vanwege het coronavirus. In beide gevallen betrof het een race die op Chinees grondgebied gehouden ging worden: eerst gelastte de FIA de Formule E-race in Sanya af, daarna volgde dus het uitstellen van de Grand Prix van China. De MotoGP wordt vooralsnog harder getroffen: de eerste twee races van het seizoen, in Qatar en Thailand, respectievelijk zijn afgelast en uitgesteld. Vandaag werd ook bekend dat de Superbike-ronde in Qatar niet doorgaat.