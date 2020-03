Vietnam legt inreisbeperkingen op aan buitenlandse reizigers

Vietnam telt op het moment volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zestien besmettingsgevallen. Dat lage aantal wordt toegeschreven aan een streng beleid, waarbij al in een vroeg stadium van de uitbraak veel burgers in quarantaine werden geplaatst, scholen en toeristische attracties werden gesloten en de grens met China dicht ging.

Nu komt daar dus een maatregel voor buitenlandse reizigers bij. Die vormt een flinke drempel voor de inaugurele Grand Prix van Vietnam. De race op het nieuwe stratencircuit in Hanoi vindt over vier weken plaats en gaat voorlopig nog gewoon door. Het is echter maar de vraag of personeelsleden van Ferrari, AlphaTauri en Pirelli op tijd het land in mogen. Ook Haas en Alfa Romeo, beide teams afhankelijk van Ferrari, zouden wel eens niet kunnen afreizen.

De Grand Prix in Hanoi vindt precies veertien dagen na de Grand Prix van Bahrein plaats, dus zelfs als de race ook daadwerkelijk doorgaat dan is het onmogelijk voor Italiaans personeel om tussen Bahrein en Vietnam terug te keren naar huis.

Het nieuwe circuit in Vietnam: