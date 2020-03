KNMV werkt aan alternatief voor Dutch Masters-finale

Lotte Post, woordvoerster van de Zwarte Cross, vertelde dinsdag aan De Stentor dat de Dutch Masters niet door zullen gaan. “Omdat een groot deel van de crossers van de Dutch Masters meedoet aan het WK, kan dat nu niet doorgaan”, zo liet Post weten, die baalt dat er een streep door het onderdeel gaat. Wat het coronavirus voor invloed heeft op de rest van het festival, is nog niet bekend. “Het is afwachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen”, geeft Post aan, die voorlopig van het positieve uitgaat.

Bij navraag bij de KNMV door Motorsport.com werd duidelijk dat de wedstrijd formeel nog niet is geannuleerd, maar dat dit proces nog loopt in verband met betrokken partijen. Wel liet de bond weten dat in feite het evenement niet door zal gaan en men kijkt naar de mogelijkheden voor een vervangende wedstrijd. Een ONK ligt daarbij voor de hand.

Zoektocht naar locatie voor finale

Ook bekijkt de organisatie welke mogelijkheden er zijn om alsnog een vierde wedstrijd te organiseren. Nederland heeft genoeg crossbanen die een wedstrijd kunnen organiseren, maar dit moet ook allemaal binnen de kalender van het WK motorcross en de kalender en plannen van de banen passen. Of en waar er een vervangende ronde voor de Zwarte Cross gaat komen, is nog niet bekend.

Naar verluidt heeft Lierop goede papieren, indien er een geschikte datum wordt gevonden en de club (MAC Lierop) mogelijkheden ziet. Daarmee zou er voor het eerst sinds 2013 weer door GP-rijders op de historische baan worden gereden en komt er een grote wens van de fans en rijders uit.

Bovendien zou het betekenen dat de Dutch Masters of Motorcross dan een Brabantse baan op de kalender krijgt, iets dat tot nu toe niet het geval was. Gezien het deelnemersveld kan dat ongetwijfeld de goedkeuring krijgen van de rijders.