Mateschitz weigert ontslag voor personeel Red Bull Ring

Net als de Nederlandse overheid heeft ook de Oostenrijkse regering een programma opgesteld dat getroffen bedrijven moet steunen in de personeelskosten. Mateschitz vindt het voorlopig niet nodig om van deze regeling gebruik te maken.

“We kunnen jullie mededelen dat onze eigenaren momenteel geen maatregelen zoals arbeidstijdverkorting of inkrimping van het personeelsbestand zullen nemen en dat voorlopig alle werknemers tot 30 april 2020 voltijds in dienst zullen blijven. We houden een pitstop”, valt in de memo te lezen.

Zoals wereldwijd op vrijwel alle circuits zijn ook op de Red Bull Ring de meeste evenementen afgelast. De Grand Prix van Oostenrijk staat voor 5 juli gepland. Op 16 augustus is de MotoGP te gast op het circuit bij Spielberg.