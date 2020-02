Imola erkent: “GP van China vervangen is mission impossible”

De Chinese Grand Prix, gepland in april 2020, is vanwege het coronavirus tot nader orde uitgesteld. De organisatie hoopt de race later in het jaar alsnog plaats te kunnen laten vinden, al is het door de overvolle Formule 1-kalender lastig om een datum te vinden. Imola zag direct een mogelijkheid en benaderde de president van de Italiaanse autosportfederatie Angelo Sticchi Damiani over de mogelijkheid om de GP te organiseren. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari organiseerde in 2006 voor het laatst een race maar heeft de ambitie om de Formule 1 terug te halen nooit onder stoelen of banken gestoken.

Imola-president Uberto Selvatico Estense stelt dat het circuit op tijd gereed zou kunnen zijn om de koningsklasse van de autosport te ontvangen en dat de benodigde licenties binnen zijn: “Het zou zeer lastig worden om het te organiseren maar het circuit is er klaar voor”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “We kunnen zeer snel handelen om een Grand Prix te organiseren, dat hebben we in het verleden al bewezen. We zouden uiteraard niet op ons best zijn, maar als het nodig is dan kunnen we ermee aan de slag. De homologatie voor de F1 is op zak. Het pitgebouw is in orde. Ik denk dat we wat elementen van de hospitality missen maar dat zouden we zeer snel kunnen organiseren.”

Imola droomt van nieuwe Formule 1-kans

Ondanks zijn enthousiasme erkent Selvatico Estense dat de logistieke en commerciële uitdagingen mogelijk onoverkomelijk zijn: “Het is een aardige mission impossible maar waarom niet? Als Liberty het wil, is alles mogelijk. Ik ben een dromer! Ik heb altijd gehoopt dat deze kans zich zou aandienen. Maar het is wel heel erg lastig, dat is waar.”

Gezien het gebrek aan tijd om tickets voor een eventuele race aan de man te brengen, zou Imola niet in staat zijn om een fatsoenlijke Europese startfee te betalen. Dat zou voor Liberty direct de doodsteek voor het plan kunnen zijn, ook zonder logistieke problemen. “Het is onmogelijk om dezelfde fee te betalen”, ging Selvatico Estense verder. “In het verleden gebeurde hetzelfde al eens met de GP2, toen de organisator ons vroeg een probleem op te lossen. We bereikten overeenstemming en het lukte. Toen ik met de heer Sticchi Damiani sprak, zei hij dat het niet alleen een kwestie van tijd maar ook van geld was. We gaan ons uiterste best doen, al weet ik niet of dat genoeg is.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper