Officieel: Grand Prix van China uitgesteld vanwege coronavirus

Het coronavirus houdt China al wekenlang in zijn greep. Veel zicht op beterschap is er bovendien nog niet. Het dodental is inmiddels opgelopen tot over de duizend personen. Daarnaast is China nauwelijks meer bereikbaar doordat het internationale (lucht)verkeer voor de komende maanden grotendeels is opgeschort. Deze combinatie leidde er in een eerder stadium al toe dat vele andere sportevenementen in het land, waaronder de ePrix van Sanya, werden afgelast.

Na die beslissing van de Formule E nam de druk op de Formule 1 ook zienderogen toe. De koningsklasse en de FIA pakten de handschoen echter niet meteen op. Zij legden de bal primair bij de promotor en bij de lokale autoriteiten. Uit die laatste categorie riep de Shanghai Sports Federation al resoluut op tot het uitstellen van alle sportevenementen totdat het dodelijke virus onder controle is.

Uitstel maar nog geen afstel

Nu de signalen op beterschap of volledige grip op het virus uitblijven, heeft de promotor van de Chinese Grand Prix alsnog gehoor gegeven aan deze oproep. Men heeft de Formule 1 formeel verzocht tot uitstel van de race. De koningsklasse heeft dit verzoek vanzelfsprekend geaccepteerd. Hierdoor is duidelijk dat de F1-race op het Shanghai International Circuit in ieder geval niet doorgaat op de geplande datum van 19 april.

Of de race een andere plaats op de F1-kalender van 2020 krijgt, is vooralsnog niet bekend. De Formule 1 verkent daarvoor alle mogelijkheden, maar het is een lastige zoektocht gebleken. Onder meer omdat de bereidheid klein is vanuit andere Grands Prix om van plek te wisselen met China. Zo stond de Russische Grand Prix niet open voor zo'n verzoek, aangezien de promotor dan zes maanden minder had om alle kaarten aan de man te brengen. Het zou nog wel een optie zijn om het seizoen te verlengen, door de afsluitende race in Abu Dhabi naar achteren te verschuiven. Daarmee ontstaat er mogelijk alsnog een 'time slot' voor de race in China.