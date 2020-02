Russische GP ontkent mogelijke wissel met China door coronavirus

De Grand Prix van China staat op de initiële 2020-kalender gepland voor het weekend van 19 april. Door de uitbraak van het dodelijke coronavirus lijkt die datum echter een race tegen de klok te worden. Zo luidt de voornaamste vraag of men de gezondheid van alle betrokkenen kan garanderen en zijn er daarnaast nog veel praktische vraagtekens, onder meer over de bereikbaarheid van China. Vele internationale vluchten zijn momenteel opgeschort, hetgeen de logistieke operatie achter een F1-race vanzelfsprekend compliceert.

Alhoewel de race in Shanghai nog ruim twee maanden op zich laat wachten, moet de FIA nu wel alvast anticiperen. Volgens het Zwitserse Speedweek zou een wissel met de Russische Grand Prix worden besproken. De race in Sochi staat voor 27 september op het programma. Met zo'n wissel zou de FIA bovenal tijd willen kopen. Een soort compromis dus om de Chinese Grand Prix nog niet volledig te hoeven schrappen.

Uit navraag blijkt echter dat zo'n verzoek nog niet formeel is ingediend bij de organisator van de Russische Grand Prix. Bovendien zou een dergelijk voorstel ook niet meteen alle handen aan de Zwarte Zee op elkaar krijgen. Als Rusland een half jaar naar voren schuift op de Formule 1-kalender, blijft er voor de promotor immers minder tijd over om kaartjes aan de man te brengen. "De datum voor de Russische Grand Prix is in oktober vorig jaar vastgesteld en zal niet veranderen", laat een woordvoerder aan Motorsport.com weten.

De FIA heeft vorige week in een formele reactie laten weten de situatie op de voet te volgen en in contact te staan met zowel lokale als (inter)nationale autoriteiten over de Formule 1-race in Shanghai. "De FIA zal de kalender van de aankomende races evalueren en indien nodig stappen ondernemen om de autosportgemeenschap en het publiek te beschermen."

Met medewerking van Oleg Karpov