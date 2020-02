Aitken kondigt vertrek bij Renault F1-team aan

Aitken, die in 2019 vijfde werd in de Formule 2, maakte sinds 2016 deel uit van de Renault-familie. Eerst als lid van het Young Driver Programme en vanaf 2018 ook als test- en reserverijder. Daar komt nu een einde aan, zo kondigde Aitken zelf aan via zijn sociale media.

"Ik kondig vandaag mijn vertrek aan bij Renault F1", schreef de Brit met Koreaanse roots. "Ik kan alleen maar zeggen hoezeer ik iedereen zal missen. De momenten in Enstone blijven voor altijd hoogtepunten in mijn leven. Bedankt voor alles."

Het is nog niet bekend wat Aitken in 2020 zal doen. Mogelijk combineert hij een derde seizoen in de Formule 2 met een rol bij een concurrerend Formule 1-team.

Bekijk het officieuze ronderecord van Aitken in Assen

Aitken zette vorige zomer tijdens de Gamma Racing Day nog de snelste ronde ooit neer op het TT Circuit van Assen. Tijdens een demonstratie met een Renault Formule 1-wagen uit 2017 kwam hij tot een rondetijd van 1.16.897.