Aleix Espargaró en Maverick Viñales verdedigen in 2024 de eer van Aprilia in de MotoGP. De contracten van beide rijders lopen aan het einde van het jaar echter af. Espargaró twijfelt nog of hij door wil, maar kan naar eigen zeggen zelf beslissen of hij volgend jaar blijft. Over de toekomst van Viñales is minder duidelijkheid. Zo was Fabio Quartararo al in verband gebracht met een overstap naar Aprilia voordat hij bijtekende bij Yamaha, terwijl recent ook de naam van Marc Márquez is gevallen. Ergens ziet Viñales dat als een goede zaak. “We horen dit gerucht omdat we goed werk leveren”, zegt de Spanjaard, die zijn landgenoot eerder bij Ducati dan bij Aprilia ziet racen.

Verder vindt Viñales, de winnaar van de Amerikaanse GP, het te vroeg om over zijn toekomst na te denken. “Iedere race die verstrijkt, zal me in een betere positie plaatsen. Niet om ergens anders te kijken, maar om sterker te worden. We moeten onszelf dus blijven ontwikkelen, proberen sterk te zijn als team en geloven dat we iets groters kunnen doen dan in Austin. Op dit moment hebben we vertrouwen, dus het laatste waar ik aan wil denken is om iets te veranderen of aan iets anders te denken”, legt hij uit. "Dat is de taak van de mensen die ik daar thuis voor heb, dus ik concentreer me op mijn werk. Op dit moment hebben we veel mensen en schrijven we historie. En ik voel van binnen dat dit geweldig is voor deze fabriek, voor Aprilia. Dat is fijn."

Mentaliteitsverandering in 2021 werpt vruchten af

Na enkele moeilijke jaren heeft Viñales zich in de eerste fase van 2024 op uitstekende wijze geprofileerd. Door zijn zege op Circuit of the Americas en overwinningen in de sprintraces in Portimão en Austin staat hij derde in het kampioenschap. In de Verenigde Staten deed Viñales bovendien iets wat hij in de MotoGP nog niet zo vaak heeft laten zien: een inhaalrace na een slechte start door van pole terug te vallen naar P11, om alsnog de zege te bemachtigen. Het lijkt te wijzen op een stap die hij als rijder heeft gezet en zelf heeft hij wel een idee wanneer dat gebeurde.

“De verandering was denk ik toen ik in 2021 bij Aprilia kwam. Sinds ik op een manier denk dat alles met een positieve reden gebeurt, ben ik enorm gegroeid. Die mentaliteit hou ik dus vast. Ieder jaar en iedere dag van de week bereid ik me voor en als ik de kans krijg, probeer ik dat te doen om zoals in Austin de laatste ronde zoals de eerste te rijden. Dat is heel belangrijk, zeker in een fysiek zware race als Austin. Ik sta op, werk en denk na. Dat is wat ik doe. Ik probeer het simpel te houden en van zowel de tijd met mijn familie als van de sport te genieten. En wat ik het leukste vind, is om de limiet op te zoeken. Dat probeer ik op de baan iedere dag te doen.”