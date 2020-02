Mallya reageert op Aston Martin-deal: "Dit was onze droom"

Mallya deed in het najaar van 2007 een bod op het noodlijdende Spyker F1 en doopte de formatie om tot Force India. In de tien jaren die volgden, wist hij Force India met horten en stoten naar voren te brengen, al was hij ook geregeld zelf het middelpunt van alle aandacht. Halverwege 2018 kwam de renstal in handen van Lawrence Stroll, die het team andermaal van de ondergang wist te redden.

De deal met Aston Martin markeert volgens Mallya een volgende stap in ontwikkeling van het team dat ooit de zijne was. "Ik ben erg blij voor Lawrence en ik ben ook erg blij voor het team", reageert hij tegenover Motorsport.com. "Lawrence en ik zijn vrienden. Ik heb hem dan ook al gefeliciteerd met het nieuws. Hij is een zeer succesvolle investeerder en zijn staat van dienst onderstreept dat."

Mallya denkt dat Aston Martin zakelijk gezien gaat profiteren van deze impuls, maar ziet vooral voordelen op sportief vlak. "Dit was altijd al onze droom, om uiteindelijk een fabrieksteam te worden", legt hij uit. "Het is voor Racing Point prachtig dat het nu daadwerkelijk gaat gebeuren. En al helemaal met een iconisch Brits merk als Aston Martin, dat zo'n rijke historie heeft."

Eerdere gesprekken met Aston Martin

In een eerder stadium probeerde Mallya de banden met het noodlijdende automerk ook al eens aan te halen. "Ik heb toen gesprekken gevoerd met Aston Martin, maar dat ging niet over een mogelijke deal als fabrieksteam. We hebben toen besproken of ze titelsponsor wilden worden en ons ook wat technische input wilden geven." Het klinkt vergelijkbaar met de samenwerking tussen Aston Martin en Red Bull Racing. "Maar ik weet niet of Red Bull ook technische input krijgt", countert Mallya. "Zij hebben het technische genie Adrian Newey, dus ik denk niet dat ze iemand anders nodig hebben."

Mallya mist de Formule 1 zelf overigens niet. "Ik heb tien volledige seizoen in de Formule 1 meegemaakt. Daar heb ik van genoten, maar nu is het tijd voor iets anders." Desondanks zegt hij alle ontwikkelingen nog wel op de voet te volgen. "Het team is onderdeel van mijn DNA. Ik heb er tien jaar leiding aan gegeven, met tweemaal een vierde plaats bij de constructeurs tot gevolg. Daar ben ik nog steeds trots op. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ze met de 2020-auto ook weer grote stappen hebben gezet, dus ik kijk nu alvast uit naar het nieuwe seizoen."

Met medewerking van Adam Cooper