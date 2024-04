Sinds zijn vertrek als fulltime MotoGP-rijder bij LCR Honda is Cal Crutchlow de vaste testrijder van Yamaha. In die hoedanigheid viel hij al meerdere keren in voor niet beschikbare rijders bij de Yamaha-teams en in 2023 was er ook een wildcard tijdens de Japanse Grand Prix, waarin hij dertiende werd. In 2024 kan de Japanse fabrikant echter profiteren van de concessies, die maar liefst zes wildcard-deelnames toestaan. Yamaha gaat daar in ieder geval driemaal gebruik van maken, want men heeft aangekondigd dat Crutchlow tijdens de Grands Prix van Italië, Groot-Brittannië en San Marino aan de start verschijnt.

Crutchlow debuteerde in 2011 in de MotoGP namens Tech3 Yamaha, waar hij drie seizoenen voor racete en zes podiumplaatsen behaalde. In 2014 volgde de overstap naar Ducati, om een jaar later alweer te vertrekken naar LCR Honda. Bij de formatie van Lucio Cecchinello wist de Brit drie keer te winnen, waarmee hij de eerste Brit sinds 1977 werd die een Grand Prix op zijn naam schreef. Eind 2020 verliet Crutchlow de MotoGP als fulltime rijder, om als testrijder van Yamaha aan de slag te gaan. Sindsdien viel hij in 2021 al in bij Petronas SRT voor de geblesseerde Franco Morbidelli en de bij Yamaha ontslagen Maverick Viñales. Eind 2022 stond hij zes races aan de start voor RNF, waar hij de gepensioneerde Andrea Dovizioso verving.

Yamaha is een van de vier merken die dit jaar zes wildcards mag inzetten. Alleen het succesvolle Ducati mag dat geen enkele keer doen. Dit weekend staan er maar liefst drie extra motoren op de grid tijdens de Spaanse Grand Prix. Honda zet een wildcard in voor testrijder Stefan Bradl, iets wat Aprilia doet voor Lorenzo Savadori. KTM-testrijder Dani Pedrosa maakt het drietal compleet. Van deze merken heeft KTM de meeste plannen bekendgemaakt, want begin juni mag Pol Espargaró deelnemen aan de Grand Prix van Italië.

De start van het MotoGP-seizoen 2024 is moeizaam verlopen voor Yamaha, dat na de eerste vier Grands Prix op de vierde plaats staat in het kampioenschap voor constructeurs. Het beste resultaat tot dusver werd behaald door Fabio Quartararo met een zevende plaats in de Portugese Grand Prix.