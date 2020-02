Binotto: Ferrari moet anders omgaan met beschuldigingen in 2020

De voornaamste twistpunten rondom Ferrari laten zich natuurlijk raden. Die lagen in 2019 vooral op motorisch vlak. Zo maakte de technische richtlijn in Austin vele tongen los en ontstond er andermaal reuring toen er Abu Dhabi meer brandstof in de auto van Charles Leclerc bleek te zitten dan vooraf doorgegeven door Ferrari.

Vooral vanuit Red Bull Racing kwamen er uitgesproken reacties op gang. Zo reageerde Max Verstappen in Amerika ('dit krijg je als je stopt met vals spelen') en riepen Helmut Marko en Christian Horner in Abu Dhabi publiekelijk op tot een diskwalificatie van Leclerc. Ferrari reageerde zelf maar mondjesmaat op dergelijke aantijgingen en juist dat moet volgens Binotto anders in 2020. "Ik denk dat dit één van onze zwaktes was in het afgelopen seizoen", zegt hij tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "We zijn niet goed genoeg geweest in [het reageren op] dergelijke controverse. Er zijn bijvoorbeeld mensen die daar sterker in zijn, om de media te gebruiken om de druk verder op te voeren."

"Wij moeten begrijpen hoe we dat zelf ook beter kunnen doen in de toekomst. Het hoort namelijk wel bij het totaalplaatje van een F1-seizoen", vervolgt de veelbesproken teambaas van Ferrari. Dat Ferrari niet formeel betrapt is op iets illegaals is voor hem een vorm van genoegdoening, al is de kous daarmee nog niet af. "Het gaat voor mij nu meer om de controverse en om de beschuldigingen. Die zijn uiteindelijk alleen maar om ons extra druk op te leggen. Wij moeten daar namelijk weer op reageren in allerlei interviews. Dat is een vorm van afleiding en daar hebben wij mee moeten leren omgaan. Maar ik blijf zeggen dat wij [in deze samenstelling] een jong team zijn. En als jong team wordt je nou eenmaal met dergelijke nieuwe situaties geconfronteerd."

Het doel van Binotto is vooral om de beeldvorming om te draaien. Volgens hem verdient de motorische tak van Ferrari juist lof voor de doorgemaakte ontwikkeling. Zo is men gaandeweg weer dé benchmark op motorisch vlak geworden. "Dat is niet iets wat in één seizoen even gebeurt. Ik ben dus erg trots op die langere ontwikkeling. Toen we in 2014 met dit nieuwe format [de hybride turbo's] begonnen, lagen we nog ver achter op onze concurrenten. Maar sindsdien is er keihard gewerkt om hen wel te kunnen bedreigen."

Video: Waarom Ferrari motorisch onder vuur kwam te liggen

Met medewerking van Jonathan Noble