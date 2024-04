Waarom wonen zoveel F1-sterren in Monaco?

Gesponsord door

Monaco is een van de kleinste landen ter wereld. Het totale oppervlak is net iets groter dan twee vierkante kilometer - ongeveer twee keer het Vondelpark in Amsterdam. Het prinsdom is echter flink volgebouwd en huisvest bijna 40.000 inwoners. Een kwart van hen is ook daadwerkelijk in Monaco geboren - waaronder Ferrari F1-coureur Charles Leclerc - en een derde is miljonair.

Ondanks de beperkte grootte heeft Monaco behoorlijk wat verschillende wijken, elk met een eigen unieke stijl. Monte Carlo is het bekendste deel, maar ook La Moneghetti, Condamine, Fontvieille, Larvotto en Monaco-Ville zijn bekend. De gemiddelde huizenprijs in een aantal van deze wijken is exorbitant.

Van de twintig huidige Formule 1-coureurs, wonen er negen in Monaco: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Alex Albon en George Russell. De exacte locatie van hun woningen is strikt geheim, maar zo nu en dan zien fans een glimp van hun helden tijdens het dagelijks leven. Zo wordt Norris geregeld gespot in zijn Fiat 500 Jolly en liep Leclerc recent met zijn nieuwe puppy Leo door de straten van de stad.

Er wonen ook veel voormalig F1-coureurs in Monaco. Onder hen Nico Rosberg, die bijna zijn gehele jeugd in het prinsdom heeft doorgebracht, David Coulthard, die er al sinds 1995 woont en tot 2020 eigenaar was van het Columbus Hotel, Jenson Button, Mika Hakkinen, Riccardo Patrese, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries en Paul di Resta.

Maar wat is er nu zo aantrekkelijk aan wonen in Monaco?

Fitness

Veel coureurs hebben een eigen fitnessruimte in hun huis, maar die hebben vaak hun beperkingen. In Monaco zijn er meer dan voldoende privésportscholen om in topvorm te blijven. Leclerc brengt bijvoorbeeld dagelijks een bezoekje aan de health club bij hem in de buurt.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Het is echter vooral het goede klimaat, in combinatie met de schitterende omgeving, wat Monaco tot ideale trainingslocatie maakt. Veel coureurs rennen of fietsen regelmatig over de bochtige weggetjes en paden door de heuvels of langs de kust.

Daarnaast zijn er veel spa’s voor de nodige ontspanning. Meerdere coureurs doen aan cryotherapie, waarbij extreme kou gebruikt wordt om abnormaal weefsel te bevriezen en te verwijderen. Leclerc brengt geregeld een bezoekje aan de Thermes Marins Monaco voor zo’n behandeling.

Lifestyle

De huizen mogen dan duur zijn in Monaco, het salaris van de F1-coureurs die er wonen is dusdanig dat ze zich een weelderig en luxe woning kunnen veroorloven. De meesten hebben uitzicht op zee en de haven, waardoor het de ideale plek is om tussen twee Grands Prix tot rust te komen.

Er waren tijden dat de rivaliteit op het circuit zo intens was dat het onmogelijk was om buiten de baan bevriend te zijn. Veel van de huidige coureurs kunnen echter goed met elkaar door een deur. Het feit dat ze dicht bij elkaar in de buurt wonen, maakt het mogelijk om elkaar geregeld te zien wanneer ze niet onderweg zijn.

Dineren in de stad - mits je over een goedgevulde portemonnee beschikt - is fantastisch. Monaco beschikt over een flink aantal restaurants met een Michelinster, waaronder Le Louis XV – Alain Ducasse a l’Hotel de Paris, La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi en Pavyllon Monte-Carlo.

Veel coureurs besteden hun vrije tijd ook graag op het water. Er zijn veel kleine baaien om te jetskiën en Monaco heeft niet een maar twee grote havens vol met jachten. Leclerc heeft een eigen jacht en brengt veel dagen op de boot door, varend langs de mooie kustlijn rondom Monaco. In de bergen achter de stad zijn de wegen fantastisch om te fietsen, en natuurlijk ook om te rijden. Verstappen heeft bijvoorbeeld een collectie exclusieve supercars, waaronder een Aston Martin Valkyrie van meer dan twee miljoen euro.

Privacy en veiligheid

Esteban Ocon, Alpine F1 Team zet handtekening Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Het klinkt misschien gek, maar Monaco biedt de coureurs een enigszins normaal leven! De unieke privacywetgeving en strenge beperkingen aangaande professionele fotografie - waarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de overheid nodig is - geeft hen de kans om in alle rust hun eigen leven te leiden.

Ook de veiligheid is van topniveau in Monaco. Het wordt zelfs geregeld genoemd als een van de veiligste landen ter wereld. De ratio politie-inwoners is naar verluidt zo’n vijf keer hoger dan in Nederland. Overal hangen beveiligingscamera’s waarmee elke stap van inwoners en toeristen gevolgd kan worden.

Logistiek

De ligging van het prinsdom is ideaal voor de frequente reiziger. Monaco ligt zo’n twintig kilometer van de luchthaven van Nice, wat beschikt over een groot netwerk aan privéjets. Per helikopter ben je vanuit Monaco in zeven minuten op de luchthaven.

En als de Formule 1 eens per jaar naar Monaco komt, kunnen de coureurs die er wonen gewoon thuis in hun eigen bed slapen. Een unicum in F1! MoneyGram Haas F1 Team-rijder Nico Hülkenberg zei over de voordelen: “Het is een aangename verandering ten opzichte van de gebruikelijke routine. Het voelt gek om elke avond en tussen de sessies naar huis te gaan, maar het brengt me rust.”

Klimaat

Het weer is nagenoeg het gehele jaar geweldig: mild en zonnig in de winter en aangenaam warm in de zomer. Er zijn genoeg plekken waar je de verkoeling kunt opzoeken: in hotels en appartementen, privézwembaden of in het kristalheldere water van de zee.

Het gebied heeft een eigen microklimaat. Gemiddeld schijnt er meer dan 300 dagen per jaar de zon. In de winter wordt het zelden kouder dan 10 graden Celsius. In de zomer is het er doorgaans een zeer aangename 30 graden.

Belastingparadijs

We hebben het échte voordeel natuurlijk tot het laatst bewaard. Alle andere elementen passen goed bij de lifestyle van een F1-coureur, maar die vind je op meer plekken ter wereld. Het echt unieke aan wonen in Monaco is het financiële voordeel.

Het Red Bull Energy Station in de haven Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Iedereen die in Monaco komt wonen, moet minimaal een half miljoen pond op de rekening hebben staan om überhaupt mee te kunnen dingen naar een woning. Om belastingvoordelen te krijgen, moet je er elk jaar minimaal zes maanden plus een dag woonachtig zijn. Afgezien van deze voorwaarde, en het feit dat mensen met een Franse nationaliteit niet kunnen profiteren van deze voordelen, heft de overheid helemaal geen inkomensbelasting. Ook vermogensbelasting, lokale belasting, onroerendgoedbelasting of vermogenswinstbelasting hoeven niet betaald te worden.

Toen Norris naar Monaco verhuisde, erkende hij dat hij dat deed “om redenen die je wel kunt verwachten” en legde uit: “Het is iets wat veel rijders doen, met name gezien hoe de racewereld is. Je hebt bij veel andere coureurs gezien hoe snel het bergafwaarts kan gaan.”

