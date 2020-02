Sportfederatie pleit voor uitstel van sportevenementen in China

Door het coronavirus staan vele sportevenementen in China onder druk. De autosport vormt daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Zo heeft de Formule E diens race in Sanya in een eerder stadium al geschrapt of in ieder geval uitgesteld. Bij de Formule 1 liggen de kaarten iets anders geschud. Daar lijkt het initiatief niet primair vanuit het kampioenschap te komen, maar ligt de bal meer bij de promotor en bij de lokale autoriteiten.

Vooral die laatste groep roert zich momenteel. Zo heeft de sportfederatie van Shanghai laten weten dat alle sportevenementen moeten worden afgelast, totdat China heeft afgerekend met het dodelijke virus. Het coronavirus heeft inmiddels al bijna vijfhonderd mensen het leven gekost en heeft er eveneens voor gezorgd dat het internationale (vlieg)verkeer van en naar China grotendeels stil ligt. Dit zou de logistieke operatie, die een F1-race met zich meebrengt, sowieso onmogelijk maken.

Als er geen schot in de zaak komt, zal de Grand Prix met andere woorden worden uitgesteld dan wel geschrapt. Formeel hebben de Formule 1-eigenaren van Liberty Media en de FIA nog geen besluit genomen. Christian Horner liet eerder al weten dat het onderwerp daarvoor eerst wordt besproken in de zogenaamde Strategy Group. De Formule 1 zou bij een eventueel uit- dan wel afstel overigens geen uitzondering zijn. Zo zijn de wereldkampioenschappen atletiek (indoor) al doorgeschoven naar volgend jaar en zijn meerdere olympische kwalificatietoernooien verplaatst naar andere landen.