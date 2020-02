Chinese ePrix gaat niet door vanwege coronavirus

De race had op 21 maart plaats moeten vinden, maar na de uitbraak van het coronavirus ontstond er twijfel over het al dan niet doorgaan van het evenement. De World Health Organisation bestempelde het virus eerder deze week tot een ‘mondiale noodsituatie’. Nu heeft de organisatie besloten de race uit het schema te halen. Het is nog niet bekend of en wanneer er een vervangende ronde ingepland wordt voor de ePrix van Sanya, het management van de Formule E neemt daarvoor nog even de tijd.

In een verklaring laat het kampioenschap weten: “Vanwege de spreiding van het coronavirus en na consultatie met de relevante departementen van de overheid van Hainan en Sanya, heeft de Formule in samenspraak met de FIA, de Chinese Auto- en Motorsport Federatie (CAMF) en regionale partner Enova Holdings moeten besluiten de race in Sanya op 21 maart 2020 niet door te laten gaan.”

“Vanwege de steeds groter wordende zorgen over gezondheidsrisico’s en het uitroepen van het coronavirus als mondiale noodsituatie door de World Health Organisation, is de Formule E genoodzaakt maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van haar personeel, deelnemers en toeschouwers te garanderen. Dat is op dit moment het belangrijkste. We werken samen met onze regionale partner en de autoriteiten in Hainan en Sanya en monitoren de situatie continu. Alle partijen zullen voldoende tijd nemen om te kijken of het mogelijk is een alternatieve datum vast te stellen als de situatie beter wordt.”

Mocht de situatie in de komende tijd niet verbeteren kan het zijn dat de race in Sanya helemaal uit het schema geschrapt wordt. Wanneer dat gebeurt zal een van de andere wedstrijden een extra race krijgen, waarschijnlijk komt New York of een van de Europese wedstrijden hiervoor in aanmerking.

Het is nog niet bekend wat voor gevolgen het annuleren van de Sanya ePrix heeft voor de Formule 1 Grand Prix van China, die gepland staat op 19 april.