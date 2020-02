Formule E onthult nieuwe bolide voor volgend seizoen

De naam Gen 2 EVO geeft al aan dat de nieuwe auto een doorontwikkeling is van het huidige Gen 2-chassis, dat in januari 2018 werd gepresenteerd. Die evolutie zit vooral in veranderde vleugels. Zowel voor als achter is de vormgeving van de vleugels danig veranderd, aan de achterkant bijvoorbeeld met een nieuwe 'gebroken achtervleugel'. Verder springt de haaienvin, die we nog kennen vanuit de Formule 1, meteen in het oog aan de achterkant van het bodywork.

Daarnaast zijn de dichte wielkasten vanaf volgend seizoen verleden tijd in de Formule E. Dit dient volgens de betrokkenen een tamelijk duidelijk doel: de nieuwe bolides moeten fragieler worden, waardoor onderling contact sneller en op een meer natuurlijke wijze wordt afgestraft. In de huidige Formule E is onderling contact immers eerder regel dan uitzondering. Door de robuuste auto's leidt dit echter nauwelijks tot schade, waardoor de wedstrijdleiding moet ingrijpen, met vele straffen tot gevolg. Dat race-uitslagen hierdoor nog vaak veranderen, komt de fanbeleving niet ten goede. Hierdoor wil de Formule E dat fysiek contract op de baan weer grotere gevolgen krijgt. Het verwijderen van de gesloten wielkasten moet hierbij helpen.

De auto is dinsdag enkel digitaal onthuld, de daadwerkelijke presentatie volgt op 3 maart tijdens de internationale autoshow van Genève. Een dag waar Alejandro Agag, de voorman van het kampioenschap, nu al reikhalzend naar uitkijkt. "De Gen 2 staat bekend als één van de meest bijzondere race-auto's en deze nieuwe Gen 2 EVO bouwt, zoals de naam al impliceert, voort op dit onderscheidende design. Het futuristische ontwerp laat ook weer goed zien dat de Formule E dé plek voor innovatie blijft, zowel qua techniek als ook qua uitstraling."

FIA-president Jean Todt is eveneens te spreken over het nieuwe desing. Volgens hem zegt de voortgaande progressie ook veel over de volwassen staat die het kampioenschap inmiddels heeft bereikt. "De Formule E is nog maar bezig aan het zesde seizoen, maar de technologie is in die periode al enorm ontwikkeld. Daar heeft de gewone auto-industrie ook veel baat bij gehad. Ik ben blij om te zien dat de Formule E zich op deze manier blijft ontwikkelen. Juist door deze vooruitstrevende aanpak is de grid de afgelopen tijd zo gegroeid en competitief geworden. Tegelijkertijd plaveit deze klasse ook de weg voor allerlei duurzame vormen van mobiliteit", ziet Todt louter voordelen.

In beeld: De nieuwe Formule E-bolide voor 2020-2021