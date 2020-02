Formule E moet op zoek naar nieuwe locatie voor ePrix in Jakarta

De elektrische raceklasse zou op 6 juni een ePrix houden rondom het Monumen Nasional, een toren van meer dan 100 meter hoog in het hart van Jakarta. Doordat het plan is afgewezen moet de organisatie van het kampioenschap op zoek naar een alternatief. Volgens de lokale krant The Jakarta Post gaat het plan niet door omdat de grootschalige aanpassingen, waaronder het gebruik van nieuw asfalt, 'een risico kan vormen' voor het historische en culturele monument.

Lees ook: Formule E onthult nieuwe bolide voor volgend seizoen

Een woordvoerder van de Formule E laat weten: "Na de reactie van het Staatssecretariaat en Medan Merdeka Area Development Steering Committee is de Formule E nauw gaan samenwerken met de stad om de race te verplaatsen van Monas naar een andere geschikte locatie. We overwegen andere banen die we al hebben bestudeerd tijdens het selectieproces van het originele circuit. We zullen doorgaan met de voorbereidingen op basis van de gewijzigde situatie en zullen het belang van schone energie en elektrische voertuigen als oplossing voor luchtvervuiling in de binnenstad blijven promoten."

De ePrix in Jakarta moet een van de drie nieuwe races worden op de FE-kalender van 2019-2020. De Indonesische stad maakt voor het eerst haar opwachting net als het Zuid-Koreaanse Seoul op 3 mei en de seizoensfinale in Londen op 25 en 26 juni. De lokale bevolking in Indonesië heeft de overeenkomst voor vijf jaar overigens al wel onder druk gezet met petities om het raceweekend helemaal te laten schrappen. Het nieuws dat het terrein rondom het Monumen Nasional niet gebruikt mag, worden is dus een nieuwe klap voor het kampioenschap. Ook al omdat de ePrix in Sanya moest worden geannuleerd vanwege de zorgen over het coronavirus in China.