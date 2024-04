Lamborghini vol overtuiging: Betrouwbaarheid SC63 zit goed

Het bekende Italiaanse automerk Lamborghini doet met het Iron Lynx-team dit seizoen voor het eerst mee in het WEC in de Hypercar-klasse. Het grote doel van dit seizoen is om probleemloos door de 24 uur van Le Mans te komen, maar er zijn in de WEC-paddock vragen over de betrouwbaarheid van de auto. Die vragen verdwenen niet na de enige simulatie die het merk gepland had voor de race in juni. Op Portimão wilde Lamborghini de 24 uur nabootsen, maar door regenval viel die test grotendeels in het water. Teambaas Andrea Piccini maakt zich echter weinig zorgen. "Dat het zo hard regende was niet ideaal, maar ik denk dat finishen geen probleem wordt. We finishten de 10 uur van Qatar en de 12 uur van Sebring [in het IMSA] ook zonder problemen", verklaart de Italiaan. "Betrouwbaarheid is het probleem niet, we moeten nu meer snelheid zien te vinden."

Lamborghini had gezocht naar nog een testmogelijkheid na de verregende simulatie in Portugal, maar volgens Piccini was daar geen ruimte voor. "Na Portimão moesten we ons klaarmaken voor Imola. Nu zijn we bezig voor Spa en daarna wordt alles gereedgemaakt voor Le Mans", vertelt de topman, die de testdag in de Algarve niet als weggegooid beschouwd. "Het regent best vaak in Le Mans. En we hebben best veel op een droge baan gereden. Ongeveer een derde van onze baantijd was op een droog circuit."

Voorlopig maar één SC63

Waar de concurrerende Hypercar-teams minstens twee auto's op de grid hebben, is Lamborghini er niet in geslaagd om twee bolides klaar te hebben. Het gaat ze daarom ook niet lukken om in Austin voor de IMSA-race een team af te vaardigen. Ook de 24 uur van Le Mans gaat maar door een auto gereden worden. "Het is al lastig genoeg om in je eerste jaar met een auto deel te nemen aan de race. We hebben voor nu geen plannen [om een tweede auto in te zetten]", besluit Piccini.