Formule E overweegt race in China te annuleren door virusuitbraak

Motorsport.com heeft vernomen dat het besluit van de WHO op donderdag op een kritiek moment voor de race komt. De Formule E overweegt daardoor of men de race op 21 maart naar een andere datum moet verschuiven of in zijn geheel moet schrappen. Bij uitstel valt bijvoorbeeld te denken aan een plek tussen de nieuwe races in Azië in: de ePrix van Seoul op 3 mei en de ePrix in Jakarta op 6 juni.

Eerder werd bekend dat de ePrix in China nog niet in gevaar was door de virusuitbraak, maar die situatie is inmiddels veranderd. Indien het raceweekend in China uiteindelijk helemaal geen doorgang kan vinden, dan zou het kampioenschap een extra race in Europa kunnen overwegen om het gat op te vullen.

Het meest waarschijnlijk alternatief is echter om een tweede race in New York te organiseren, wat betekent dat dat weekend voor het vierde jaar op rij een 'double header' wordt. In een verklaring aan Motorsport.com liet de elektrische raceklasse weten: "We zijn ons bewust van de situatie, die zeer snel verandert. De gezondheid en veiligheid van ons personeel en van iedereen die aan het kampioenschap deelneemt, heeft onze hoogste prioriteit. We houden de situatie in de gaten en willen mettertijd een besluit nemen, samen met de FIA en onze lokale partners."

Met medewerking van Alex Kalinauckas