Formule E teaset detail van nieuwe Gen2EVO

De Formule E was al een tijdje van plan om de looks van de Gen2 te updaten, in eerste instantie aan het eind van het 2019-2020 seizoen. Het kampioenschap kwam met de huidige vorm op de proppen aan het eind van het derde seizoen in 2017. De eerste afbeelding van de Gen2EVO geeft al prijs dat de nieuwe bodykit niet langer gesloten wielkasten heeft maar een opening voor elk wiel.

Ook de voorvleugel zal anders worden, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het lijkt erop dat deze vergeleken met het huidige design dichter op de voorwielen is teruggebracht onder een verhoogde neus. Bovendien buigt de vleugel waarschijnlijk boven de neus weer terug, maar niet dusdanig ver dat deze opnieuw aan de neus is bevestigd, zoals wel het geval was met de vernieuwde Gen1-carrosserie.

Het gebied van de voorvleugel zou over het algemeen minder vergevingsgezind moeten zijn voor de coureurs indien beschadigd, waarmee de FE een poging doet om het vele contact tussen de auto's te verminderen. Dit is een belangrijk doel van de elektrische klasse en de FIA, gezien er sinds begin vorig seizoen veel meer incidenten hebben plaatsgevonden. Beschadigt iemand zijn voorvleugel nu, dan zal hij een zwart-oranje vlag te zien krijgen en naar de pitstraat moeten voor reparaties.

Naast de genoemde aanpassingen zou de Gen2EVO een veel slankere body moeten krijgen, een die meer in de lijn ligt van traditionele eenzitters. De teaser hint naar een digitale onthulling van de nieuwe bodykit op 4 februari, maar de verwachting is dat er ook een fysieke lancering komt tijdens de Geneva Motor Show in maart.

Santiago ePrix: Hoogtepunten