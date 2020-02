Williams: "Zien langzaam effect van interne veranderingen"

Vorig jaar ontbrak Williams tijdens de eerste dagen van de pre-season test en het team werkte hard om daar dit seizoen verandering in te brengen. George Russell was woensdag de eerste die naar buiten ging toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong. "Na het drama van vorig jaar was het geweldig om onze auto als eerste naar buiten te zien gaan op woensdagochtend. Er is veel moeite in gestoken om dat te bereiken. We zeiden al dat het geen prijzen oplevert, maar het was voor ons een extra mijlpaal in ons herstelproces. Het was belangrijk denk ik om een beetje trots en waardigheid te hervinden na vorig jaar", aldus teambaas Claire Williams.

De wintertest is dit jaar met twee dagen ingekort, waardoor de teams nu nog maar zes dagen verspreid over twee weken hebben. Daar moet een uitgebreid programma in gepropt worden waarmee de nieuwe wagen zoveel mogelijk kilometers kan maken, wat meer dan ooit van belang is voor een goede seizoensstart. Verlies je vanaf nu een dag(deel), dan kost dat je relatief gezien dus een groter deel van de tijd die je hebt om data te vergaren of eventuele problemen te ontdekken en op te lossen. Williams: "We hebben een intensief testprogramma dat tot nu toe volgens plan verloopt. We hadden op donderdag wat vertraging opgelopen door een incident, dat ons dwong om rond een bepaald gedeelte van de wagen te werken en iets minder kilometers te rijden dan we wilden. Maar de eerste dag verliep juist heel goed, waardoor we alles van ons programma hebben kunnen doen, en ook de vrijdag ging prima. De coureurs menen dat ze veel meer balans hebben in de wagen en meer stabiliteit dan vorig jaar. Het gaat dus goed, maar er blijft nog veel om voor te bereiden voor Melbourne."

'Zien langzaam effecten van veranderingen'

Het doel voor komend seizoen is simpel gezegd 'progressie boeken'. Het team heeft een lastige tijd achter de rug, maar weet tegelijkertijd dat daar niet vanzelf een einde aan komt. "We zijn nog steeds op weg naar herstel, we bouwen daar nog steeds naartoe. Ik geloof dat voor iedereen die achter de schermen in Grove heeft gewerkt de afgelopen twaalf maanden geldt dat we een enorme transformatie zijn ondergaan. Wat we nu graag willen is dat we daar de beloning van kunnen zien", aldus Williams, die een heel ander team zegt te zien dan twee jaar terug. "Het is nu zo anders dan voorheen, of dat nu de structuren en processen zijn, het beleid of iets anders. Vergeleken met 2018 en daarvoor is er veel veranderd. Het is cruciaal om door te blijven leren en dat gaan we dit jaar ook zeker doen om beter te worden, dat moeten we laten zien. We gaan langzamerhand de effecten zien van de veranderingen, maar er is nog een lange weg te gaan om Williams terug te krijgen op de plek waar we het willen zien."

De adjunct-teambaas noemt een aantal voorbeelden van veranderingen waar ze erg blij mee is. "We hebben nu een team van acht man voor de planning, waarvan elk individu zich op een bepaald gebied richt en er zo voor zorgt dat het ontwerpproces tot het eind doorloopt. Dat we zo'n systeem eerst niet hadden, was de reden dat we vorig jaar niet op tijd onze wagen klaar hadden voor de test. Er zijn op operationeel vlak ook andere drastische wijzigingen doorgevoerd. We hebben nieuw seniorpersoneel met veel ervaring om het talent waarover we al beschikten te versterken en naar de capaciteiten te kijken. We hebben nu beter inzicht in onze eigen capaciteit zodat we begrijpen hoe lang het duurt voor een los onderdeel klaar is, of wanneer het in het systeem moet zodat het er op tijd weer uitkomt aan de andere kant. We hebben geen middel onbeproefd gelaten."

Met medewerking van Luke Smith