Ferrari wil duidelijkheid over DAS, gaat niet tegen FIA in

Mercedes heeft al aangegeven dat het team bij de FIA heeft nagevraagd of het innovatieve stuursysteem legaal is, voordat ermee gereden werd tijdens de eerste wintertest in Barcelona. Binotto geeft toe dat Ferrari nog niet volledig begrijpt wat de potentiële voordelen van deze innovatie zijn. Ook zegt hij dat Ferrari niet in staat is om een eigen versie van het systeem te ontwikkelen tot halverwege het seizoen. "Ik heb gezien dat er veel discussie over is ontstaan. Ik heb er persoonlijk niet tot in detail naar gekeken, maar ik vind dat we de FIA moeten vertrouwen", geeft Binotto te kennen. "Ik ben er zeker van dat ze het juiste besluit al hebben genomen, of anders nog gaan doen."

Ferrari is nog niet in gesprek gegaan met de FIA over het betreffende technologische snufje. Binotto: "Nee, nog niet. We zullen dat wel doen om duidelijkheid te krijgen, want het is belangrijk voor ons om te begrijpen. Maar zoals ik zei, we gaan niet in tegen het besluit van de FIA omdat we hun volledig vertrouwen."

De teambaas is er overigens van overtuigd dat als Ferrari een eigen versie van het systeem wil ontwikkelen, dit niet zomaar gedaan is. "Ik heb geen idee of het de moeite waard is, maar het zal lang duren. Er moet een compleet nieuw concept komen, vervolgens een ontwerp, een geproduceerde eenheid en een homologatie daarvan. Het moet veilig zijn. Dus als we het gaan doen, zal dat halverwege het seizoen worden, niet eerder. We moeten eerst begrijpen hoe het werkt en op welk vlak het wat oplevert. We hebben nu nog geen ideeën hierover, maar we zullen ons erin verdiepen."

Binotto ontkent dat DAS een 'game changer' kan zijn voor Mercedes in het kampioenschap. "Mercedes heeft een geweldige wagen, waarmee ze bewezen hebben snel te zijn. Er zitten veel innovaties op nieuwe auto's en ik denk dat een paar van Mercedes gekopieerd zijn door Ferrari en vice versa. Uiteindelijk is het genoemde systeem erg zichtbaar, maar ik denk niet dat het een 'game changer' is. Het is onderdeel van het hele pakket [van Mercedes] en wat dat aangaat denk ik dat ze een goed pakket hebben."

Met medewerking van Adam Cooper