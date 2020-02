Prost: "Planning Renault voor lange termijn moet realistischer"

Nadat Renault afgelopen seizoen niet aan de verwachtingen voldeed, wordt het team aan het begin van dit jaar met een paradoxale situatie geconfronteerd: het Franse team is nog niet zeker van de toekomst na 2020, maar tegelijkertijd moet het wel nadenken over de voorbereidingen voor 2021 vanwege de reglementswijzigingen. Bij de al even zo paradoxale 'season launch', waar geen wagen of onthulling aan te pas kwam, vertelde niet-uitvoerend bestuurslid Alain Prost dat de ambitie om kampioen te worden niet minder is geworden, maar wel de visie over de route ernaartoe aangepast is. "Het podium halen, bij de beste F1-teams horen en uiteindelijk de nieuwe wereldkampioen zijn: de ambitie van Renault blijft in de Formule 1 hetzelfde, maar het heeft een realistischere planning nodig", zei hij in gesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com.

"Het is waar dat we veel te lijden hebben gehad van een doelstelling die ons een paar jaar geleden werd opgelegd. Een doelstelling die zeker werd overschat, en daar moesten we constant achteraan hollen. Het heeft ons team onder druk gezet, wat niet altijd even gemakkelijk is geweest. We moeten ons nu realiseren dat het tijd en middelen kost en dat we een lange weg hebben afgelegd. Nu, met de enorme opbouw van het team dankzij Cyril [Abiteboul], hebben we gezien dat het bijna klaar is. Eind 2019 was er de komst van Pat Fry als technisch chassisdirecteur. We hebben een stabiel technisch en sportief management, waardoor we nu kunnen zorgen voor de teamcohesie die absoluut noodzakelijk is om concurrerend te zijn".

Prost wil, nu er enige twijfels over de toekomst van Renault bestaan, erop wijzen dat de fabrikant trots mag zijn op de eigen deelname aan het F1-kampioenschap: "Ik wil iedereen er graag aan herinneren dat de Formule 1 een menselijk avontuur is. Renault is al heel lang betrokken bij de Formule 1. We zijn een van de drie grote fabrikanten die betrokken is bij deze sport door het maken van het chassis én de motor. Daar mogen we erg trots op zijn. F1 is een menselijk avontuur en dat is ook de reden dat ik al aardig wat jaartjes betrokken ben bij dit merk. Het is een uiterst complexe uitdaging, maar dat maakt het zo motiverend. We hebben een team van 1.200 competente en toegewijde mensen, en we mogen niet vergeten dat dit een teamsport is. Natuurlijk zijn er twee coureurs die de klus klaren: zij zijn onze ambassadeurs en zij zullen het imago van Renault, de trots van Renault om in de F1 te zijn, overbrengen."

Met medewerking van Léna Buffa, Fabien Gaillard en Basile Davoine