Russell weet het zeker: “Niet zo langzaam als vorig jaar”

“We zullen dit jaar niet zo langzaam zijn als vorig jaar, dat is een ding dat zeker is”, antwoordde Russell op de vraag of Williams dit jaar dichter bij het middenveld zal zitten. “Vorig jaar hadden we gemiddeld een seconde achterstand op de rest van het veld en de andere teams zijn dit jaar zeker drie tienden sneller, dus dat is de tijd die we minimaal moeten vinden als we mee willen vechten.”

“We zullen zien. Tijdens de tweede test zullen we een beter beeld krijgen, al komen we er in Melbourne pas achter waar iedereen werkelijk staat”, aldus Russell, die vorige week als vijftiende eindigde in de gecombineerde tijdenlijst en 189 ronden reed over het circuit van Barcelona.

Waarnemend teambaas Claire Williams hoopt dat haar coureurs in 2020 in staat zijn om mee te strijden voor een plek in Q2. “We willen racen”, zegt zij. “We doen mee aan de Formule 1 om te racen. Daarvoor bestaat dit team, voor niets anders. We zijn hier omdat we van racen houden en vorig jaar was er van racen geen sprake. Robert [Kubica, die in 2019 zijn F1-rentree maakte bij Williams] en George reden vorig jaar alleen tegen elkaar. We willen echter naar de circuits afreizen in de wetenschap dat we een realistische kans maken op deelname aan Q2. En vervolgens willen we in de race kunnen vechten voor een positie waar we trots op kunnen zijn. George en Nicholas [Latifi, die in 2020 zijn debuut in de koningsklasse maakt bij Williams] moeten komend seizoen in de gelegenheid zijn om met de coureurs in het middenveld te knokken.”

Met medewerking van Luke Smith en Alex Kalinauckas

