Honda bevestigt: "In gesprek met Red Bull over nieuw F1-contract"

Een voorzichtig lentezonnetje maakt zich meester van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is ergens wel symbolisch te noemen voor de combinatie Red Bull-Honda. Daar viert het optimisme van een nieuwe lente ook hoogtij. Meer specifiek het optimisme over een eerste gezamenlijke titelstrijd in 2020. Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid ook hier geboden. In dit geval omdat Mercedes weer een ijzersterke indruk maakt en dus als favoriet te boek staat voor het aankomende Formule 1-seizoen.

Onder datzelfde lentezonnetje overschouwt Honda's managing director Masashi Yamamoto de paddock in Barcelona eens. Of hij tussendoor even tijd heeft voor een babbeltje met Motorsport.com? Jazeker wel, al moet daar nog wel één randvoorwaarde voor worden geschapen. Yamamoto snelt het Holzhaus van Red Bull Racing in om na enig oponthoud weer met een Japanse tolk voor de dag te komen. Beide heren lachen als het niet veel later over de F1-toekomst van Honda gaat. Want hoe zit het nou precies? Verstappen ligt tot en met 2023 vast, maar het contract van Honda loopt al twee jaar eerder af. Heeft hij dan getekend voor een auto zonder motor?

Gesprekken over nieuw contract, nog geen Formule E

De Japanners tekenden vorig jaar immers slechts voor één jaar bij. Een verlenging die al langer in de pijplijn zat, maar ook eentje die Red Bull niet de zekerheid opleverde waar men stiekem wel op hoopte. Maar goed: het was in ieder geval iets, noem het een begin. Ook een begin dat inmiddels een vervolg heeft gekregen in de vorm van nieuwe onderhandelingen tussen Red Bull en Honda. "Ja. Wij zijn met Red Bull in gesprek om ook na 2021 door te gaan", bevestigt Yamamoto via zijn tolk aan Motorsport.com. Het klinkt best logisch, zeker als je bedenkt dat Helmut Marko en Christian Horner eerder al lieten weten 'dat de meeste signalen positief zijn'.

En toch is het nog geen abc'tje dat Honda zomaar even een krabbel zet onder een langlopend contract. Daarvoor is de toekomst van de 'gewone' auto-industrie nog te ongewis. Of zoals Yamamoto het zelf verwoordt: "We moeten daarbij wel rekening houden met bredere ontwikkelingen in de auto-industrie. Door de elektrificatie moeten veel bedrijven nu enorm investeren. We moeten dus ook bedrijfsmatig naar het Formule 1-project kijken en afwegen hoe efficiënt we dit programma kunnen invullen. Dat is een zeer belangrijk aspect voor ons." Het betekent vrij vertaald dat het F1-project idealiter goedkoper moet. Dit is ook exact de reden dat Honda in een eerder stadium al heeft aangedrongen op ofwel standaardisering ofwel bevriezing van de doorontwikkeling van bepaalde motorcomponenten. De puzzelstukjes vallen dus op hun plek, de visie van Honda is vrij duidelijk.

Maar als elektrificatie zo'n grote rol speelt, past de Formule E dan beter in die visie? Red Bull voelt daar helemaal niets voor, maar Honda vanwege de relevantie voor straatauto's misschien wel? "Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de Formule E. En we blijven daar ook informatie over verzamelen", vervolgt Yamamoto zijn uitleg in Barcelona. "Maar op dit moment ligt onze focus volledig op de Formule 1 en hebben we geen plannen om aan de Formule E deel te nemen. Het is vooral belangrijk dat we ons op één ding tegelijk focussen en dat is nu de Formule 1." Een overstap naar de elektrische tegenhanger is op korte termijn dus niet aan de orde.

Contractverlenging Verstappen als positieve boost

Een ander aspect dat vóór een verlenging van een F1-contract spreekt, is de onderlinge relatie. Met Red Bull, maar ook met diens leidende coureur Max Verstappen. De recente contractverlenging van de Nederlander beschouwt Honda namelijk als een blijk van waardering en vertrouwen. "Het is voor ons heel belangrijk dat hij heeft bijgetekend, ja. Max is namelijk een topcoureur. En wij waarderen het ook enorm dat hij onze filosofie op motorisch vlak begrijpt. Wij zijn hier dus erg blij mee."

Aan Verstappen of aan de samenwerking met Red Bull zal het dan ook niet liggen bij een eventuele contractverlenging van Honda. Bredere ontwikkelingen in de auto-industrie vormen zoals gezegd een veel grotere variabele voor het merk uit Minato. En toch lijkt het positivisme wel te overheersen. De positieve kant van het verhaal luidt namelijk: het feit dat de gesprekken een vervolg hebben gekregen, wijst bij voorbaat wel op een constructieve houding bij Honda om in de koningsklasse te blijven. Dat laatste is ook voor de Formule 1 als geheel van groot belang. Nog een motorleverancier verliezen zou immers een flinke klap betekenen. Een langer verblijf van Honda is dus in meerdere opzichten en door meerdere partijen zeer gewenst.

Video: Verstappen maakt kennis met F1-historie van Honda