Analyse: Waarom Honda 'slechts' voor één jaar heeft bijgetekend

Laten we vooropstellen dat het nieuws in essentie louter positief is, voor Honda en ook zeker voor Red Bull. Helmut Marko had op eigen kracht - zonder ingrijpen van de F1-organisatie - immers geen enkel plan B meer. Met zijn ziel onder de arm aankloppen bij Renault zou hij uit zichzelf nooit doen en de positie van Mercedes en Ferrari ten opzichte van Red Bull Racing is wel bekend. In Stuttgart en Maranello staat men niet te springen om een directe concurrent van krachtbronnen te voorzien, en dat is nog zacht uitgedrukt. Honda was met andere woorden de enige optie voor Marko.

Hierdoor is het besluit van de Japanners zeer goed voor de sport te noemen. Red Bull blijft met twee teams nog langer binnenboord op het schip dat F1 heet. Maar de vervolgvraag is wel: waarom belooft Honda haar trouw maar voor één extra jaartje? Het voorgaande contract liep immers al tot eind 2020. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: Honda heeft nog altijd meerdere vraagtekens op de lange termijn en geeft zichzelf op deze manier simpelweg de meeste opties voor na 2021.

Honda wil bovenal een goedkopere F1

De voornaamste vraagtekens bestaan zoals bekend op financieel vlak. Honda zette eerst volle bak in op het achterhalen van Ferrari en Mercedes, maar is met het oog op de toekomst minder rücksichtslos geworden. Men zoekt naar een betere balans tussen de sportieve en financiële elementen. "We willen het gat met Ferrari en Mercedes dichten en hebben daar al veel geld in geïnvesteerd. Maar nu moeten we ook nadenken over een betere manier om de kosten te beperken", verkondigde Masashi Yamamoto in Brazilië tegenover Motorsport.com. "Het boeken van goede resultaten is natuurlijk mooi. Maar het belangrijkste is om een goede balans tussen [die resultaten en] alle kosten te vinden."

Dat klinkt best logisch. Helemaal als je bedenkt dat de Formule 1 op zich een leuk uithangbord is voor automerken als Honda, maar niet tegen elke prijs. Het financiële plaatje moet te verdedigen zijn bij het moederbedrijf, zoals dat bij Renault een heikel punt is. Een deel van die rechtvaardiging zit in de relevantie van de Formule 1 voor straatauto's, en dan vooral het motorische gedeelte. Juist daar bestaat een extra vraagteken. Want welke kant gaat de Formule 1 op lange termijn op en wat is de positie van F1 ten opzichte van elektrische tegenhangers als de Formule E? "We zijn natuurlijk aan het rekenen geslagen met de [2021-]reglementen. Maar het is voor alle autofabrikanten momenteel erg lastig in een tijd met de roep om elektrificatie", erkent ook Yamamoto.

Met het kostenplaatje en de toekomstplannen moet de Formule 1 Honda dus overtuigen om langer te blijven. Dit is vooralsnog nog niet voldoende gelukt, althans om Honda haar fiat te laten geven voor meerdere jaren. Vandaar het contract van slechts één jaar extra. Ook al omdat er kostentechnisch nog geen langetermijnvisie op tafel ligt. Zo wordt de tijd op de testbank weliswaar beperkt, maar vallen alle motorische kosten buiten het budgetplafond. Honda had liever vergaande maatregelen gezien, zoals het standaardiseren van bepaalde motorcomponenten. "Als de FIA ons bepaalde onderdelen had laten zien en daarbij had gezegd dat ze die in pakweg 2025 willen standaardiseren, dan had dat ons kostenplaatje en misschien ook ons besluit kunnen beïnvloeden."

Gesprekken over langere samenwerking gaande

Totdat de FIA Honda echt kan overtuigen met fraaie vergezichten, is dit eenjarige contract de veiligste optie voor het Japanse merk. Al wordt er achter de schermen wel druk gesproken over een langere samenwerking tot en met 2023, zo deed Helmut Marko uit de doeken. "Dat hangt voor een groot deel van die kostenbesparing af, maar de FIA begint dat inmiddels ook in te zien", verkondigde hij in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV. "Ze hebben bij de FIA een intentie uitgesproken om de [ontwikkeling van] motoren vanaf 2021 te bevriezen. Dat zou ervoor zorgen dat de ontwikkeling zo goed als stagneert en dat de kosten drastisch gereduceerd kunnen worden."

Dit betekent concreet twee dingen: allereerst dat het financieel de kant op lijkt te gaan die Honda wil bereiken en ten tweede dat Honda volgend jaar het gat definitief moet dichten. Ten opzichte van Mercedes is dit al min of meer gelukt, maar ten opzichte van Ferrari - los van alle controverse - nog niet. 2020 is daarvoor cruciaal. Nog los van het voornemen om de boel te bevriezen of dat Honda de kosten wil reduceren, gaat men sowieso de toegestane tijd op de testbanken beperken. Dat betekent dat het proces om terrein goed te maken op concurrenten veel minder vrijblijvend is dan in het huidige seizoen. Het zou dus zeer welkom zijn om eind 2020 minimaal op ooghoogte te acteren.

Honda koopt tijd met eenjarig contract

Maar als volgend jaar dan zo cruciaal wordt, kun je jezelf afvragen waarom Honda nu alvast een handtekening zet onder iets voor 2021. De reden daarvoor is heel simpel: merken moeten voor het eind van dit jaar aangeven of ze in 2021 van de partij willen zijn. "We hebben inderdaad een verplichting om voor het einde van dit jaar te bevestigen of we in 2021 mee willen doen", bevestigt Yamamoto. Hierdoor is de uiteindelijke optelsom vrij simpel: de combinatie Red Bull-Honda is op de goede weg en in 2020 verandert er nagenoeg niets aan de motoren. Een contractverlenging voor één jaar brengt financieel dus maar weinig risico's met zich mee. Als men de zaken volgt jaar immers goed voor elkaar heeft, zijn er voor het jaar erna nauwelijks extra investeringen nodig.

Tegelijkertijd houdt men alle opties open voor de periode na 2021. Daarvoor zijn grofweg drie mogelijkheden te bedenken: eruit stappen, op dezelfde voet het contract verlengen of de F1-deelname intensiveren. Dat laatste punt betekent concreet met een eigen fabrieksteam deelnemen. Recent kwam onder meer Jan Lammers met die suggestie, maar volgens Honda is dat totaal (nog) niet aan de orde. "Op dit moment denken we er alleen maar aan om als motorleverancier in de Formule 1 actief te zijn", reageerde Yamamoto stellig. Dit maakt stoppen of doorgaan op de huidige voet tot de meest reële opties na 2021. Alhoewel de woorden van Marko sterk op de tweede mogelijkheid wijzen, is het toekomstbeeld voor Honda nog te ambigu om daar nu al ronduit voor te gaan. Met de huidige verlenging heeft men dus bovenal tijd gekocht, een verstandige zet van de Japanners.

De motorische F1-ontwikkeling van Honda in beeld:

Met medewerking van Scott Mitchell