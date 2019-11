Honda: Momenteel geen interesse in eigen F1-fabrieksteam

Met het besluit van Honda om in 2021 nog steeds motoren te leveren aan Red Bull Racing en Toro Rosso (tegen die tijd Alpha Tauri) kan Helmut Marko een zucht van verlichting slaken. De nabije toekomst van het energiedrankenmerk is daardoor gewaarborgd in de racerij, al circuleren er recent ook geruchten die in een andere richting wijzen. Zo zou Red Bull bereid zijn om uit de Formule 1 te stappen en door het leven te gaan als fabrieksteam, als Honda daar oren naar zou hebben.

Allemaal speculatie, Honda laat namelijk aan Motorsport.com weten geen enkele intentie te hebben om met een eigen fabrieksteam terug te keren in de Formule 1. "Op dit moment denken we er alleen maar aan om als motorleverancier in de Formule 1 actief te zijn", verkondigt Yamamoto. "Om zelf als constructeur goed mee te kunnen doen, heb je enorm veel kennis en geld - en van die twee elementen vooral kennis - nodig."

Die kennis is in de huidige constructie bij Red Bull aanwezig, waardoor er maar weinig voordelen aan een eigen fabrieksteam lijken te zitten. Met Honda als motorleverancier van beide Red Bull-formaties zou je zelfs al van een verkapt fabrieksteam kunnen spreken. Niet formeel, maar wel officieus. Het is al met al een prima werkwijze om op de lange termijn verder aan succesverhalen te bouwen.

Daarvoor is het alleen wel nodig dat Honda ook na 2021 actief wil blijven in de Formule 1. En juist daar blijft ook na deze aankondiging nog een vraagteken achter staan. Zo twijfelen de Japanners nog altijd openlijk over het financiële kostenplaatje voor op de lange termijn. "Maar we zijn al wel in gesprek met Honda over verdere samenwerking voor de jaren 2022 en 2023", countert Marko in gesprek met Servus TV. De Oostenrijker heeft goede hoop dat Honda ook voor die jaren overstag gaat. "Dat hangt wel voor een groot deel van de kostenbesparing af, maar de FIA begint dat inmiddels ook in te zien."

"Ze hebben de intentie uitgesproken om de [ontwikkeling van] motoren vanaf 2021 te bevriezen. Dat zou ervoor zorgen dat de ontwikkeling dan zo goed als stagneert en dat de kosten ook drastisch gereduceerd kunnen worden." Daarmee zou de FIA ook Honda kunnen overtuigen en de Japanners binnenboord houden voor een langer verblijf in de koningsklasse. "Dit kan inderdaad van doorslaggevend belang blijken voor Honda en zou een verdere samenwerking mogelijk maken."

