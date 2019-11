Binotto: "Leclerc en Vettel weten dat incident onacceptabel was"

Vettel en Leclerc kwamen met elkaar in aanraking op Interlagos toen ze tegen elkaar streden om de vierde plek. Dat liep fout af en het tweetal veroorzaakte een dubbele DNF voor Ferrari, waarna Binotto aankondigde met beide heren te willen praten. Geen van de twee nam de schuld op zich, waardoor de spanning opnieuw steeg binnen het team.

Ook al was het contact tussen de Ferrari's minimaal, het moment hielp een goed resultaat om zeep. In een Q&A voor de slotrace in Abu Dhabi gaf Binotto aan dat de kou weer uit de lucht is. "Ja, we hebben de zondag na de race met elkaar gepraat, maar ook de dagen daarna. Het waren gesprekken tussen ons drieën en ook individueel. Ik denk dat ze nu begrijpen dat het niet acceptabel is wat er gebeurde. We weten hoe we verder moeten vanaf hier."

Binotto heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de goede relatie tussen iedereen, ook de coureurs onderling. De sfeer is volgens hem een stuk beter dan wat menig buitenstaander zou verwachten na het zoveelste incident. Eerder negeerde Leclerc instructies tijdens de kwalificatie in Monza en gaf Vettel zijn positie ondanks teamorders niet op in Rusland.

"De waarheid is dat ze plezier hebben samen en een harmonieuze band hebben, wat tegenstrijdig is met het idee dat de meeste mensen hebben. Je kan al snel denken dat ze met elkaar in conflict zijn, maar dat is niet het geval. Na de controverse van de Russische GP waren we bijvoorbeeld met zijn drieën even gezellig uit eten in een Japans restaurant. Ze pakten elkaars telefoon om te kijken wat erop stond. Het was een plezierig moment en het is fijn dat ze het niet vervelend vinden om in elkaars gezelschap te zijn."

De teamgeest is volgens Binotto van groot belang, helemaal in 2020 wanneer Ferrari opnieuw Mercedes wil proberen te verslaan. Hij schat Vettel en Leclerc als goede teamspelers in. "Ik denk dat de teamspirit juist gegroeid is en dat die ervoor zorgt dat we allemaal ons uiterste best doen. Deze mentaliteit is beter geworden en daar zullen we volgend jaar de vruchten van plukken."

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy