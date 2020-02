Analyse eerste F1-testweek: Mercedes imponeert, Red Bull stoïcijns

Mercedes: De kaarten opvallend vroeg op tafel gelegd

Het voornaamste gesprekspunt laat zich na de eerste drie dagen van het Formule 1-seizoen 2020 natuurlijk raden: DAS. Of voluit het Dual Axis Steering-systeem. Dit slimmigheidje kwam aan het licht toen Lewis Hamilton op de tweede testdag ineens het stuur naar zich toetrok bij het opkomen van het rechte stuk. Het toeval (of juist niet) wilde dat diezelfde Hamilton en technisch directeur James Allison tijdens de middagpauze acte de présence gaven in de FIA-persconferentie.

Nog opmerkelijker was dat beide heren daar vrij uitvoerig vertelden over de noviteit. Zo werd uitgelegd dat men op rechte stukken de voorwielen iets rechter kan zetten om wrijving te voorkomen. Dit zou onder meer de levensduur van de Pirelli-banden moeten verlengen. Het feit dat Mercedes dermate open was, nam vraagtekens weg maar riep er evenzoveel op. Want waarom is het kampioensteam, dat zaken altijd onder de pet wil houden, ineens zo open over dit nieuwe foefje? Zou het als bliksemafleider fungeren voor een ander wapen op de W11, bijvoorbeeld de nieuwe achterwielophanging? Feit is immers dat de nieuwe Mercedes vooral in langzame gedeelten ijzersterk voor de dag kwam. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya was dat vooral aan de laatste sector te zien. Allison wilde niet op die specifieke vraag ingaan, maar liet wel weten: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg, onze nieuwe auto zit vol innovatie."

Naast het DAS-systeem viel er bij Mercedes nog iets anders op. De aanpak van de eerste testdagen week volledig af van een jaar geleden. Toen speelden de Zilverpijlen overduidelijk verstoppertje en toonden ze in Melbourne pas hun ware potentieel. Ditmaal was alles anders. De openheid over DAS is één aspect, maar de toptijd van Valtteri Bottas zegt minstens zo veel over de veranderde aanpak. Op vrijdagochtend zette hij een 1.15.732 op de klokken met de zachtste compound. Dat laatste is op zich al opmerkelijk te noemen: vorig jaar liet Mercedes die zachte banden immers bewust achter de pitbox staan. Doordat de concurrentie dit jaar juist voor zo'n aanpak lijkt te kiezen, is het verschil in rondetijd immens: bijna anderhalve seconde tussen Bottas en de eerste niet-Mercedes-coureur.

Waar Mercedes de concurrentie vorig jaar in slaap wilde sussen, lijkt men dit jaar juist een heel ander signaal af te willen geven. Zowel DAS als ook de toptijd van Bottas - die bijna kan wedijveren met de poleronde van de Spaanse Grand Prix van 2019 - laat zien: Mercedes blijft ook bij stabiele reglementen dé benchmark. En dus ook de favoriet voor een nieuwe wereldtitel. Een mentaal tikje uitdelen en concurrentie bij voorbaat al ontmoedigen, dat lijkt dit jaar het devies bij het Zuid-Duitse merk.

Red Bull Racing: Stoïcijns en productief door de eerste week

Richting de mannen van Red Bull Racing is dat laatste in ieder geval nog niet gelukt. Althans, zo presenteerde Max Verstappen het geregeld tegenover de buitenwereld. Hij erkende verrast te zijn door het DAS-systeem, maar laat zich er niet door van de wijs brengen. "We zullen wel zien of het voordeel oplevert. Ik maak me er niet al te druk over, dat is ook niet mijn taak. Ik rijd gewoon zo snel mogelijk met wat we hebben", klonk het even nuchter als vastberaden in het Holzhaus van Red Bull.

De snellere tijden van Hamilton en Bottas brengen hem evenmin uit het mentale evenwicht. Ook omdat Verstappen weet dat er bij de combinatie Red Bull-Honda nog meer in het vat zit. Zo heeft hij nog niet gepusht op de zachtste compound en is er motorisch nog marge. "We hebben in ieder geval nog niet met de maximale motorstand gereden", bevestigde hij. Dat was ook helemaal niet nodig, want Red Bull was met een duidelijk plan naar Barcelona afgereisd. Een bloedsnelle ronde in week één paste daar simpelweg niet in. "We hebben ons programma voor de eerste week volledig afgewerkt. Volgende week gaan we verder en proberen we ons op andere dingen te richten."

Dit betekent concreet dat het in de eerste week maar om één ding draaide bij Red Bull: meters maken. Eindeloos rondjes draaien om de correlatie tussen de virtuele wereld (het concept van de RB16) te toetsen aan de praktijk. Het leidde op woensdag al tot 186 ronden - en een stijve nek - voor Verstappen. In totaal heeft de formatie uit Milton Keynes het circuit in Catalonië zelfs 471 keer gerond. Enkel Mercedes ging met een aantal van 494 vaker in de rondte. Een kapotte anti-roll bar en een motorwissel uit voorzorg mochten de pret dan ook nauwelijks drukken. Het programma is immers naar wens afgewerkt en de resultaten lijken te passen bij de verwachtingen die Red Bull voor het vertrek naar Spanje had. Er is volgens de hoofdrolspelers nog geen reden om (hardop) te gaan twijfelen, ook niet na de eerste signalen van Mercedes.

Voor de tweede testweek blijft vooral de vraag wat de woorden van Verstappen ('we gaan ons op andere dingen richten') in de praktijk inhouden. Komt er in deel twee dan wel een snelle run van Red Bull? Of heeft men voldoende vertrouwen om te wachten tot Melbourne en daar een omwenteling à la Mercedes in 2019 uit de hoge hoed te toveren? Deel één van het antwoord krijgen we volgende week, het belangrijkste deel in Albert Park. Tot die tijd viert het optimisme nog hoogtij. Of zoals teambaas Christian Horner het geheel samenvatte: Mercedes blijft de favoriet, maar Red Bull ligt meer dan ooit op de loer.

Ferrari: Lesgeld gegeven in 2019, nu verstoppertje spelen

En waar blijft Ferrari dan in dit hele verhaal? Het eerlijke antwoord is dat niemand het antwoord op die vraag weet. De Scuderia heeft zich in tegenstelling tot 2019 zeer goed verstopt in de eerste testweek. Vorig jaar legde het Italiaanse merk de kaarten al vrij snel op tafel, maar zakte het hele bolwerk in Melbourne als een kaartenhuis in elkaar. Ferrari bleek een chronisch tekort aan downforce te hebben, terwijl Mercedes juist een enorm overschot bleek te hebben. Voor het seizoen 2020 blijft dan ook de hamvraag of Ferrari dit downforce-probleem heeft opgelost gedurende de wintermaanden. Met een auto die in sommige facetten aan het Red Bull-concept doet denken, moet men het lek boven hebben gekregen in Maranello.

Of dat ook echt zo is, valt voor de buitenwacht echter nog onmogelijk te beoordelen. Met de beste wil van de wereld niet. Ferrari keek immers doelbewust de kat uit de boom, een schoolvoorbeeld van 'sandbaggen' dus. De woorden van Mattia Binotto en Sebastian Vettel lijken ook bij deze tactiek te passen. "We hebben een achterstand ten opzichte van Mercedes en Red Bull", liet de teambaas weten. Het lijkt allemaal onderdeel van het grote spel te zijn. Het enige feit dat objectief te beoordelen valt, is dat Ferrari van de drie topteams de minste ronden heeft afgelegd. Voor Vettel en Charles Leclerc bleef te teller in week één steken op 354, onder meer doordat Vettel op vrijdag te maken kreeg met motorische malheur. Een overtuigd begin was het niet onder de Spaanse winterzon, maar ach: was er in 2019 niet een bepaald team dat net zo begon? De afloop daarvan is bekend, in Maranello hoopt men op een vergelijkbaar scenario. En dromen mag altijd.

Video: Het veelbesproken DAS-systeem van Mercedes