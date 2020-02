Teams spreken woensdag over gevolgen coronavirus voor F1

Door het dodelijke coronavirus heeft de Formule E de ePrix van Sanya voorlopig van de kalender geschrapt. De race zal in ieder geval geen doorgang vinden op de geplande datum van 21 maart. Na dit besluit kijkt de autosportgemeenschap met extra aandacht naar de koningsklasse: want wat doet de Formule 1 met diens race nadat de World Health Organisation het virus heeft bestempeld als noodsituatie en nadat er vele internationale vluchten zijn opgeschort?

Red Bull-teambaas Christian Horner laat weten dat het vraagstuk aanstaande woensdag ter sprake komt, maar dat hij alvast veel vertrouwen heeft in de verantwoordelijke organisaties. "In essentie is de FIA de leidinggevende instantie en is Liberty de promotor. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen. Dus niet alleen van de coureurs, maar ook van alle medewerkers van teams en van de media. Ik ben ervan overtuigd dat zij de juiste afwegingen maken, voordat ze besluiten om de race eventueel uit te stellen of af te gelasten."

"Wij zullen de situatie zelf natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houden. Ik weet zeker dat het woensdag op de agenda staat tijdens de bijeenkomst van de Strategy Group. Dan krijgen we dus weer een nieuwe update", vervolgt Horner tegenover onder meer Motorsport.com. De Grand Prix van China staat vooralsnog 'gewoon' voor 19 april op de kalender. Geruchten over een wissel met de Russische GP zijn door een woordvoerder van de race uit Sochi tegengesproken. Naar verluidt wil men dat niet, omdat de kaartverkoop dan in het geding komt. "De datum voor de Russische Grand Prix is in oktober vorig jaar vastgesteld en zal niet veranderen", klonk het stellig.

Met medewerking van Jonathan Noble