Williams bevestigt: Aitken reservecoureur voor F1-seizoen 2020

Daags na het publieke afscheid van Renault heeft Aitken zijn nieuwe bestemming dus al wereldkundig gemaakt. De Formule 2-coureur maakte sinds 2016 onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Renault en fungeerde de voorbije twee seizoenen ook als reservecoureur. Bij het Franse merk kreeg hij echter geen kans om een vrije training voor zijn rekening te nemen, een mogelijkheid die hij bij Williams wel krijgt voorgeschoteld. Aitken zal aanstaand seizoen namelijk eenmaal een vrijdagse training mogen afwerken.

Daarnaast zal Aitken bij Williams een intensief simulatorprogramma afwerken en is hij iedere race in de paddock aanwezig om op locatie met de engineers samen te werken. Een iets uitgebreider programma dan bij Renault dus, tot vreugde van de hoofdrolspeler. "Het is een geweldige eer om in 2020 de officiële reservecoureur van Williams te mogen zijn. Williams is een team met een rijke historie en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen in de simulator en met het testwerk."

Williams heeft de omlijsting van het Formule 1-team daarmee aardig compleet. Eerder werd Roy Nissany al gepresenteerd als testcoureur, terwijl Dan Ticktum en Jamie Chadwick als ontwikkelingscoureurs aan de stal uit Grove zijn verbonden. De benoeming van Aitken maakt het totaalpakket volgens waarnemend teambaas Claire Williams af. "Op basis van zijn prestaties is duidelijk dat Jack een grote carrière voor zich heeft. Wij geloven dat hij alles in zich heeft om de top te bereiken. Hij heeft zijn klasse in de GP3 en Formule 2 ook laten zien en wij kijken ernaar uit om te zien wat hij als officiële reservecoureur kan toevoegen aan ons team."

