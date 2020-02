Red Bull: "Andere filosofie helpt om meteen competitief te zijn"

Vorig jaar begon Red Bull ook hoopgevend met een podiumplek in Australië, maar het vervolg bleef daarna uit. De Britse-Oostenrijkse alliantie bleek niet in staat om Mercedes tegenwicht te bieden. Hierdoor waren de wereldtitels al na enkele maanden vergeven. In 2020, in meerdere opzichten een jaar van de waarheid, wil Red Bull zo'n herhaling van zetten koste wat het kost voorkomen.

"De afgelopen jaren waren er altijd wel bepaalde factoren aan te wijzen, bijvoorbeeld een nieuwe motorleverancier of een transitie met de nieuwe voorvleugel", begint Horner tegenover onder meer Motorsport.com. Dergelijke excuses zijn er ditmaal niet: er is stabiliteit in de reglementen en Red Bull heeft de voorbereiding zelf ook iets anders aangepakt. "We hebben onze filosofie voor dit jaar veranderd, onder meer door erg vroeg te beginnen [met de ontwikkeling]." Deze opmerking past bij de eerdere woorden van Helmut Marko, die aangaf dat Red Bull minimaal twee weken voorloopt ten opzichte van de voorbije jaren.

Daarnaast helpt het ontegenzeggelijk dat de reglementen (nog) niet op de schop gaan. Hierdoor komen F1-teams niet snel voor grote verrassingen te staan. "Door deze stabiliteit is het duidelijk dat onze RB16 vooral een doorontwikkeling of een evolutie van de RB15 zal zijn. Daarbij willen we de zwaktes natuurlijk aanpakken en voortbouwen op onze sterke punten." Horner put daarvoor moed uit signalen die hij vanuit de fabriek ontvangt, vooral in mentaal opzicht. "Iedereen is erg gemotiveerd om de strijd met Mercedes nu echt aan te gaan en om hen uit te dagen. In dat opzicht draait het allemaal om teamwork: of het nou gaat om de snelste pitstop ooit, het uitvoeren van een strategie of natuurlijk de betrouwbaarheid optimaliseren."

Dit totaalpakket maakt Red Bull op voorhand een gegadigde voor de hoofdprijzen, al wil Horner ook weer niet te hard van stapel lopen. "We mogen niet vergeten dat Mercedes nog altijd de regerend kampioen is, dus zij beginnen het seizoen als favoriet. Maar goed: ik denk dat we met stabiliteit op alle vlakken - ook met onze coureurs en de technische afdeling - wel voldoende momentum hebben opgebouwd om de strijd aan te gaan", sluit de Brit hoopvol af.

Met medewerking van Jonathan Noble

