Marko: "Verstappen moet iets diplomatieker worden in titelstrijd"

Verstappen is misschien niet de meest uitvoerige redenaar van de Formule 1-paddock, maar dat betekent niet dat hij een blad voor de mond neemt. Sterker nog: vooral in het heetst van de strijd heeft de jonge Nederlander geregeld het hart op de tong, vaak tot vreugde van de fans. Recente voorbeelden stammen uit het tweeluik Mexico en Amerika. Zo gaf hij in Mexico-Stad onomwonden toe niet te hebben gelift voor de gecrashte Valtteri Bottas, waarna in Austin de befaamde Ferrari-uitspraak ('dit krijg je als je stopt met vals spelen') volgde.

"Hij staat echt voor zijn mening. Dat is lovenswaardig en past ook goed bij het imago van Red Bull", begint Marko met de positieve kant tegenover Motorsport Magazin. Maar hoezeer de liefhebber in Marko ook geniet van dergelijke uitspraken, hij acht het in de toekomst niet altijd verstandig. "In een WK-strijd moet hij zich soms wat meer inhouden, maar dat ziet hijzelf ook wel in. In een titelstrijd moet je namelijk iets diplomatieker zijn en het waarheidsideaal soms een beetje opzij zetten."

De bewustwording daarvoor kwam volgens Marko vooral na de kwalificatie in Mexico, waar Verstappen zijn pole-position moest inleveren. Alhoewel Verstappens uitlatingen naar eigen zeggen niets hebben bijgedragen aan het vonnis van de stewards ('die kijken toch gewoon naar de data') vindt Marko het verstandiger om in zo'n geval de kaken iets meer op elkaar te houden. "In Mexico kwam eigenlijk alles samen. Onze persdame, die hem begeleidt bij interviews, wist op dat moment nog niet dat hij 'under investigation' was. Ze waren dus niet goed voorbereid op die bewuste vraag. En zo is van het één eigenlijk het ander gekomen. Maar ik denk dat hij daarvan heeft geleerd."

De vervolgvraag luidt natuurlijk of de amusementswaarde geen knauw krijgt, met een 'politiek correctere' Verstappen in 2020? Zijn ad-rem houding is immers ook een belangrijk deel van zijn persoonlijkheid en dus van zijn aantrekkingskracht op F1-fans wereldwijd. Maar Marko maakt zich op dat vlak totaal geen zorgen, volgens hem zal het met Verstappen niet snel saai worden. "Hij heeft nog genoeg ruwe randjes over, dus dat is geen probleem", sluit hij met een glimlach af.

